Με πύραυλο αναχαίτισαν οι αμερικανικές δυνάμεις εμπορικό πλοίο υπό σημαία Γκάμπια στον Κόλπο του Ομάν

Η Διοίκηση Κεντρικών Δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι αμερικανικές δυνάμεις που επιχειρούν στον Κόλπο του Ομάν προχώρησαν στην ακινητοποίηση του εμπορικού πλοίου M/V Lian Star, το οποίο φέρει σημαία της Γκάμπιας και επιχειρούσε να προσεγγίσει ιρανικό λιμάνι.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι αμερικανικές δυνάμεις εντόπισαν το πλοίο να κινείται σε διεθνή ύδατα με κατεύθυνση προς λιμένα του Ιράν στον Κόλπο του Ομάν. Κατά τη διάρκεια της πορείας του, οι αμερικανικές αρχές απηύθυναν περισσότερες από 20 προειδοποιήσεις προς το πλήρωμα, ενημερώνοντάς το ότι παραβιάζει τον αμερικανικό αποκλεισμό που βρίσκεται σε ισχύ.

Όπως αναφέρεται, το πλήρωμα του Lian Star δεν συμμορφώθηκε με τις εντολές των αμερικανικών δυνάμεων. Ως αποτέλεσμα, αμερικανικό αεροσκάφος εξαπέλυσε πύραυλο τύπου Hellfire, ο οποίος έπληξε το μηχανοστάσιο του πλοίου, προκαλώντας την ακινητοποίησή του.


Η CENTCOM σημείωσε ότι το πλοίο δεν συνεχίζει πλέον την πορεία του προς το Ιράν.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση, οι δυνάμεις των ΗΠΑ έχουν μέχρι στιγμής ακινητοποιήσει πέντε εμπορικά πλοία και έχουν ανακατευθύνει άλλα 116 προκειμένου να διασφαλίσουν την πλήρη εφαρμογή του αποκλεισμού.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε ενώ εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ η εκεχειρία με το Ιράν, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων.
