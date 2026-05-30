Αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις εμπόδισαν εμπορικό πλοίο υπό σημαία Γκάμπια να προσεγγίσει σε ιρανικό λιμάνι
Στενά του Ορμούζ Εμπορικό πλοίο Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Ιράν ΗΠΑ

Αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις εμπόδισαν εμπορικό πλοίο υπό σημαία Γκάμπια να προσεγγίσει σε ιρανικό λιμάνι

Πρόκειται για το Lian Star το οποίο σύμφωνα με πηγές δεν υπάκουσε σε πολλαπλές προειδοποιήσεις που δέχτηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας, έκτοτε πλέει ακυβέρνητο στον Κόλπο του Ομάν

Οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις εμπόδισαν ακόμη ένα εμπορικό πλοίο να προσεγγίσει ιρανικό λιμάνι, στο πλαίσιο του αποκλεισμού που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που έχει γνώση της υπόθεσης και μίλησε στο Associated Press υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Όπως ανέφερε ο αξιωματούχος, το φορτηγό πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου Lian Star, το οποίο φέρει σημαία της Γκάμπια, αγνόησε επανειλημμένες προειδοποιήσεις από αμερικανικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ επιχειρούσε να εισέλθει σε ιρανικό λιμάνι.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αμερικανικά αεροσκάφη που επιχειρούσαν στον Κόλπο του Ομάν προχώρησαν στην ακινητοποίηση του πλοίου. Το Lian Star παραμένει έκτοτε ακυβέρνητο στην περιοχή, ενώ ο αξιωματούχος διευκρίνισε ότι αμερικανικές δυνάμεις δεν έχουν επιβιβαστεί σε αυτό.


Η τελευταία αυτή επιχείρηση αυξάνει σε έξι τον αριθμό των πλοίων που έχουν σταματήσει οι αμερικανικές δυνάμεις επειδή επιχείρησαν να παραβιάσουν τον αποκλεισμό. Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, μόνο ένα πλοίο έλαβε τελικά άδεια να συνεχίσει το ταξίδι του.

