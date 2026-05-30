Χιλιάδες υποστηρικτές του Οζγκιούρ Οζέλ συγκεντρώθηκαν στην Άγκυρα και έκαναν πορεία διαμαρτυρίας, βίντεο
Ο καθαιρεθείς, με δικαστική απόφαση, ηγέτης της αξιωματικής αντιπολίτευσης της Τουρκίας, Οζγκιούρ Οζέλ, έδειξε σήμερα ότι χαίρει ακόμη ισχυρής υποστήριξης, καθώς χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην Άγκυρα και συμμετείχαν στην πορεία που οργάνωσε στην πρωτεύουσα.

Αφού εκφώνησε μια ομιλία προς τους υποστηρικτές του — οι οποίοι υπολογίζονται σε δεκάδες χιλιάδες από το ιδιωτικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Anka και μέσα ενημέρωσης προσκείμενα στην αντιπολίτευση — ο Οζέλ ηγήθηκε πορείας στην πρωτεύουσα, μετά την απόφαση της περασμένης εβδομάδας που τον απομάκρυνε από την ηγεσία του κύριου κόμματος της αντιπολίτευσης, του CHP.

Το δικαστήριο ακύρωσε το συνέδριο του κόμματος του 2023, επαναφέροντας ουσιαστικά στην ηγεσία του τον πρώην πρόεδρο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου —μια διχαστική προσωπικότητα εντός του κόμματος, ο οποίος είχε ηττηθεί από τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στις εκλογές νωρίτερα την ίδια χρονιά.

Η απόφαση αυτή πιστεύεται ότι ενισχύει τις πιθανότητες του Ερντογάν να παραμείνει στην εξουσία.

Σήμερα, ο Κιλιτσντάρογλου επισκέφθηκε τα κεντρικά γραφεία του CHP για πρώτη φορά μετά την απόφαση της 21ης Μαΐου και δεσμεύτηκε να εξυγιάνει το κόμμα από τη διαφθορά, αναφερόμενος σε υποθέσεις που αφορούν δήμους που διοικούνται από το CHP. Η καθαιρεθείσα ηγεσία αρνείται τις κατηγορίες, χαρακτηρίζοντάς τις πολιτικά υποκινούμενες, έναν ισχυρισμό τον οποίο η κυβέρνηση απορρίπτει.

Την ώρα που μιλούσε ο Κιλιτσντάρογλου, ο Οζέλ απευθυνόταν σε ένα μεγαλύτερο πλήθος μπροστά από τα τοπικά γραφεία του κόμματος στην Άνκαρα.


«Αυτό δεν είναι ένα εσωτερικό ζήτημα του CHP», δήλωσε ο Οζέλ. «Αυτό είναι ένα ζήτημα ανάμεσα στον Ερντογάν και το έθνος», υποστηρίζοντας ότι η δικαστική απόφαση δεν νομιμοποιεί την ηγεσία του Κιλιτσντάρογλου. Ζήτησε επίσης τη διεξαγωγή, αμέσως, κομματικού συνεδρίου, ενώ οι υποστηρικτές του φώναζαν συνθήματα όπως «Ηγέτης Οζγκούρ!» και «Προδότης Κεμάλ!».

Στη συνέχεια ο Οζέλ τέθηκε επικεφαλής μιας ειρηνικής πορείας προς το μαυσωλείο του Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, ιδρυτή της σύγχρονης Τουρκίας και του CHP.

Ο δήμαρχος της Άγκυρας Μανσούρ Γιαβάς ο οποίος θεωρείται μια εναλλακτική υποψηφιότητα του CHP για την προεδρία στη θέση του φυλακισμένου δημάρχου της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου —ο οποίος εξακολουθεί να θεωρείται ο μεγαλύτερος πολιτικός αντίπαλος του Ερντογάν— συμμετείχε επίσης στη διαμαρτυρία και ζήτησε τη διεξαγωγή συνεδρίου.

Ο Κιλιτσντάρογλου δήλωσε ότι θα διεξαχθεί ένα συνέδριο «το συντομότερο δυνατό», χωρίς ωστόσο να δώσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

