Το Ιράν ζητά την απελευθέρωση $24 δισ. από τα «παγωμένα» κεφάλαια σε πιθανή συμφωνία με τις ΗΠΑ, λέει το Tasnim
Οι ΗΠΑ απέτυχαν να εξασφαλίσουν την ασφάλεια των κρατών του Κόλπου, είπε ο Πεζεσκιάν και ζήτησε αναβάθμιση των αμυντικών δυνατοτήτων του Ιράν
Την απελευθέρωση 24 δισ. δολαρίων από τα «παγωμένα» ιρανικά κεφάλαια, ζητά η Τεχεράνη στο πλαίσιο οποιασδήποτε πιθανής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με πηγή κοντά στην ομάδα διαπραγματεύσεων του Ιράν, που επικαλείται το ημι-επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.
Η πηγή δήλωσε ότι η θέση της Τεχεράνης είναι η εξής: το ήμισυ του ποσού – 12 δισ. δολάρια – πρέπει να απελευθερωθεί με την ανακοίνωση ενός Μνημονίου Κατανόησης, ενώ το υπόλοιπο θα πρέπει να απελευθερωθεί εντός 60 ημερών.
Στο μεταξύ, όπως έγινε νωρίτερα γνωστό, το Κατάρ φέρεται να προσφέρει στην Τεχεράνη δάνειο ύψους περίπου 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων «για ανθρωπιστικές ανάγκες», αλλά στην πράξη είναι δύσκολο να διαπιστωθεί πώς θα ενεργοποιηθεί ένας μηχανισμός που θα υποχρεώνει το Ιράν να επιστρέψει τα χρήματα – και ως εκ τούτου η προσφορά θεωρείται περισσότερο έμμεση επιχορήγηση.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του προεδρικού γραφείου, ο Πεζεσκιάν κάλεσε επίσης για εκσυγχρονισμό της δομής άμυνας του Ιράν, προειδοποιώντας ότι «ο εχθρός έχει αποκτήσει νέες τεχνολογίες και μέσα». Οι ένοπλες δυνάμεις πρέπει να επιδιώξουν «προβάδισμα στην τεχνολογία και ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων» μέσω ευρύτερης χρήσης πανεπιστημίων, επιστημονικών κέντρων και εταιρειών γνώσης.
Ο Πεζεσκιάν ευχαρίστησε επίσης το στρατό για την «αφοσίωση στα επαγγελματικά καθήκοντα και την αποφυγή πολιτικών και κομματικών θεμάτων», τονίζοντας ότι «αυτή η επαγγελματική, υπεύθυνη προσέγγιση – βασισμένη στα εθνικά συμφέροντα – θεωρείται πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο για τη χώρα και το σύστημα».
Ο Πεζεσκιάν επικρίνει την αμερικανική παρουσία στον ΚόλποΟ Ιρανός Πρόεδρος, Μασούντ Πεζεσκιάν, ενημέρωσε τους στρατιωτικούς διοικητές ότι τα περιφερειακά κράτη θεωρούν ότι η στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στον Κόλπο «απέτυχε να εξασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη ασφάλειά τους» και ότι «η εξάρτηση από τις ΗΠΑ για ασφάλεια ήταν μια μη ρεαλιστική και αναποτελεσματική έννοια».
