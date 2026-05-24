Τρόμος στον αέρα για 220 επιβάτες πτήσης από την Τενερίφη προς το Μπέρμιγχαμ, ο πιλότος υπέστη καρδιακή προσβολή
«Τα φώτα άρχισαν να αναβοσβήνουν και οι αεροσυνοδοί ήταν εμφανώς αναστατωμένες» δήλωσε ένας από τους επιβάτες του αεροπλάνου που προσγειώθηκε στο Πόρτο εκτάκτως

Μια πτήση της βρετανικής αεροπορικής εταιρείας Jet2, με 220 επιβάτες από την Τενερίφη προς το Μπέρμιγχαμ, αναγκάστηκε να πραγματοποιήσει επείγουσα προσγείωση στο Πόρτο της Πορτογαλίας, όταν ο πιλότος υπέστη καρδιακή προσβολή σε ύψος 30.000 ποδιών.

Μάρτυρες περιέγραψαν σκηνές πανικού, με τις αεροσυνοδούς να τρέχουν στον διάδρομο ζητώντας ιατρική βοήθεια από επιβάτες και το αεροπλάνο να μειώνει γρήγορα το ύψος του υπό τον έλεγχο του συγκυβερνήτη.

Ένας επιβάτης είπε στην The Sun: «Εγώ και ο σύντροφός μου κοιμόμασταν όταν ξυπνήσαμε από το χάος. Τα φώτα άρχισαν να αναβοσβήνουν και οι αεροσυνοδοί ήταν εμφανώς αναστατωμένες, ζητώντας γιατρό. Το δίχρονο παιδί μας άρχισε να κλαίει όπως και πολλά άλλα παιδιά μέσα στο αεροπλάνο, επειδή το αεροσκάφος έπεφτε γρήγορα για την επείγουσα προσγείωση».

Η προσγείωση στο αεροδρόμιο του Πόρτο έγινε με ασφάλεια στις 2:11 π.μ. της Παρασκευής (22 Μαΐου). Ο πιλότος μεταφέρθηκε αμέσως σε νοσοκομείο, ενώ οι επιβάτες επέστρεψαν στο Ηνωμένο Βασίλειο με νέο πλήρωμα και πτήση αντικατάστασης.

Η Jet2 δήλωσε ότι «σε κανένα σημείο δεν υπήρξε κίνδυνος για την ασφάλεια των επιβατών» και ζήτησε συγγνώμη για την αναστάτωση, προσφέροντας δωρεάν αλλαγή σε οποιαδήποτε από τις 14 πτήσεις της προς το Ηνωμένο Βασίλειο εντός της επόμενης εβδομάδας.
