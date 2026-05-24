Πόλεμος στην Ουκρανία: Ρωσικό χτύπημα με πυραύλους και drones σε πάνω από 40 περιοχές του Κιέβου – Τέσσερις νεκροί
Ισχυρές εκρήξεις κοντά στο κέντρο της πόλης και σε κυβερνητικά κτίρια, ενώ πυκνοί καπνοί κάλυψαν περιοχές του Κιέβου
Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 33 τραυματίστηκαν από τη νυχτερινή επίθεση που εξαπέλυσε η Ρωσία τα ξημερώματα της Κυριακής κατά του Κιέβου, όπως αναφέρουν οι τοπικές αρχές.
Η επίθεση με πυραύλους και drones προκάλεσε ζημιές σε κυβερνητικά κτίρια, κατοικίες, σχολεία και εμπορικές εγκαταστάσεις σε πολλές συνοικίες της ουκρανικής πρωτεύουσας, όπου σειρήνες αεροπορικής επιδρομής ηχούσαν όλη τη νύχτα.
Δημοσιογράφοι του Associated Press ανέφεραν ότι ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις κοντά στο κέντρο της πόλης και σε κυβερνητικά κτίρια, ενώ πυκνοί καπνοί κάλυψαν περιοχές του Κιέβου.
Σύμφωνα με τον επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, Τιμούρ Τκατσένκο, ζημιές καταγράφηκαν σε περίπου 40 σημεία σε διάφορες συνοικίες της πόλης.
Στην περιοχή Σεβτσένκιβσκι, ένα πενταώροφο κτίριο κατοικιών τυλίχθηκε στις φλόγες, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος, σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Ουκρανίας. Σχολικό κτίριο που χρησιμοποιούσαν πολίτες ως καταφύγιο υπέστη ζημιές.
Νωρίτερα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε προειδοποιήσει ότι η Ρωσία ενδέχεται να χρησιμοποιήσει τον υπερηχητικό βαλλιστικό πύραυλο Oreshnik, επικαλούμενος πληροφορίες από τις ΗΠΑ και δυτικούς συμμάχους. Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία προειδοποίησε επίσης για πιθανή εκτόξευση του συγκεκριμένου πυραύλου, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί αν τελικά χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση.
Η Ρωσία είχε χρησιμοποιήσει για πρώτη φορά τον Oreshnik, που φέρει πολλαπλές κεφαλές, εναντίον της ουκρανικής πόλης Ντνίπρο τον Νοέμβριο του 2024, ενώ δεύτερη χρήση του καταγράφηκε τον Ιανουάριο στην περιοχή του Λβιβ. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει δηλώσει ότι ο Oreshnik κινείται με ταχύτητα δέκα φορές μεγαλύτερη από την ταχύτητα του ήχου και μπορεί να καταστρέψει υπόγεια καταφύγια σε βάθος πολλών ορόφων.
BREAKING: Massive Russian missile and drone barrage strikes over 40 locations across Kyiv, damaging at least seven residential buildings. — UNITED24 Media (@United24media) May 24, 2026
🇷🇺🇺🇦Mapa de las direcciones de ataque de los UAV y misiles contra Ucrania esta noche y nuevas imágenes de Kiev. pic.twitter.com/yA8f7SXPMG— 𝐄𝐮𝐫𝐞𝐤𝐚 𝐍𝐞𝐰𝐬 📰💻 (@EurekaNews10) May 24, 2026
