Μπριζίτ Μακρόν: Πιστεύει πως οι γυναίκες είναι αρπακτικά και περνά από face control όσες θέλουν να δουλέψουν στο Ελιζέ
Μπριζίτ Μακρόν: Πιστεύει πως οι γυναίκες είναι αρπακτικά και περνά από face control όσες θέλουν να δουλέψουν στο Ελιζέ
Στο νέο βιβλίο «Un Couple (Presque) Parfait», αποκαλύπτεται η έντονη ζήλια, οι ανασφάλειες και η κυριαρχία της Πρώτης Κυρίας της Γαλλίας, η επιρροή της στις προσλήψεις και οι περιπέτειες στον γάμο της με τον Πρόεδρο
Η 73χρονη Μπριζίτ Μακρόν φέρεται να θεωρεί όλες τις γυναίκες «αρπακτικά» και απαιτεί να βλέπει φωτογραφίες όσων γυναικών ζητούν εργασία στο Ελιζέ, σύμφωνα με το νέο βιβλίο για τον γάμο της με τίτλο «Un Couple (Presque) Parfait», (Ένα (Σχεδόν) Τέλειο Ζευγάρι) με τον 48χρονο Εμανουέλ Μακρόν. Οι αποκαλύψεις σκιαγραφούν έναν γάμο γεμάτο ζήλια, ανασφάλεια και έντονη επιρροή της Πρώτης Κυρίας στη ζωή και τις αποφάσεις του Προέδρου, με τον Εμανουέλ να παραδέχεται ότι η ευτυχία της είναι κρίσιμη για την επιτυχία της θητείας του.
Σε ένα ιδιωτικό γεύμα πέρυσι, η Μπριζίτ Μακρόν φέρεται να είπε σε φίλους της: «Φοβάμαι. Φοβάμαι ότι μετά από όλα αυτά, μπορεί να με εγκαταλείψει». Οι ανησυχίες και η ζήλια της Πρώτης Κυρίας είναι διάσημες στους διαδρόμους του Ελιζέ, όπου η παρουσία της διαμορφώνει σε μεγάλο βαθμό την ατμόσφαιρα και τις αποφάσεις του Προέδρου.
Ο Εμανουέλ Μακρόν, 25 χρόνια νεότερος, έχει συνδεθεί σύμφωνα με φήμες με σειρά πιθανών ερωτικών σχέσεων, τόσο με άνδρες όσο και με γυναίκες, κατά τη διάρκεια της προεδρικής θητείας του. Ο ίδιος αρνείται όλες τις φήμες χαρακτηρίζοντάς τες «κουτσομπολιό» και «ανυπόστατα σενάρια», ενώ τις απορρίπτει ακόμα και προς τη σύζυγό του. Η μόνη βεβαιότητα, σύμφωνα με τους ειδικούς και τους συνεργάτες τους, είναι η έντονη κτητικότητα της Μπριζίτ Μακρόν και η τεράστια ανασφάλειά της.
Πριν από περίπου ένα χρόνο, η Μπριζίτ Μακρόν χτύπησε τον Εμανουέλ στο πρόσωπο κατά την αποβίβαση από το προεδρικό Airbus Α330 στη διάρκεια επίσημης επίσκεψης στο Βιετνάμ. Το περιστατικό συνέβη αμέσως μετά την προβολή ενός αμφιλεγόμενου βίντεο μηνύματος από την Ιρανή ηθοποιό Γκολσφιτέχ Φαραχανί στο κινητό του Προέδρου, γεγονός που πυροδότησε την έντονη αντίδρασή της. Οι κάμερες των μέσων ενημέρωσης κατέγραψαν τη στιγμή, με τον Μακρόν να δείχνει έκπληκτος από το χτύπημα.
Ο Tardif αναφέρει ότι η Μπριζίτ έχει πάντα στο νου της ότι οι γυναίκες είναι «αρπακτικά», γεγονός που την κάνει προσεκτική και σπάνια εμπιστεύεται γυναίκες γύρω από τον Πρόεδρο. Η λίστα των διορισμών από την αρχή της θητείας του Μακρόν δείχνει ξεκάθαρα αυτή την τάση: από τους επτά πρωθυπουργούς που διόρισε, μόνο η Élisabeth Borne ήταν γυναίκα, με θητεία μικρότερη των δύο ετών. Η Borne περιγράφεται από τον συγγραφέα ως «εθισμένη στη Diet Coke και στα ηλεκτρονικά τσιγάρα».
Η Πρώτη Κυρία φέρεται να επιθεωρεί προσωπικά τις φωτογραφίες των γυναικών που αιτούνται εργασία στο Ελιζέ, φωνάζοντας «Δείξτε μου!» και αν δεν εντυπωσιάζεται ή αν φοβάται την ομορφιά τους, αποφασίζει αυθαίρετα: «Δεν θα έρθει στο Ελιζέ». Σύμφωνα με το βιβλίο, η ζήλια της Μπριζίτ και η επιρροή της ήταν αρκετές για να καθορίσουν τη μοίρα των υποψηφίων πριν καν εξεταστούν.
Πρόσφατα, ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σχολίασε τη σχέση Μακρόν – Μπριζίτ με καυστικό τρόπο, επικρίνοντας τη συμπεριφορά της Πρώτης Κυρίας, ενώ ο Μακρόν αρνήθηκε να απαντήσει χαρακτηρίζοντας τα σχόλια «κακόγουστες προκλήσεις» και «κουτσομπολιό». Παράλληλα, έχει απορρίψει τις θεωρίες συνωμοσίας που θέλουν τον ίδιο να έχει μυστική ομοφυλική ζωή ή σχέσεις με πρώην συνεργάτες και προσωπικό ασφαλείας.
Σε ένα ιδιωτικό γεύμα πέρυσι, η Μπριζίτ Μακρόν φέρεται να είπε σε φίλους της: «Φοβάμαι. Φοβάμαι ότι μετά από όλα αυτά, μπορεί να με εγκαταλείψει». Οι ανησυχίες και η ζήλια της Πρώτης Κυρίας είναι διάσημες στους διαδρόμους του Ελιζέ, όπου η παρουσία της διαμορφώνει σε μεγάλο βαθμό την ατμόσφαιρα και τις αποφάσεις του Προέδρου.
Ο Εμανουέλ Μακρόν, 25 χρόνια νεότερος, έχει συνδεθεί σύμφωνα με φήμες με σειρά πιθανών ερωτικών σχέσεων, τόσο με άνδρες όσο και με γυναίκες, κατά τη διάρκεια της προεδρικής θητείας του. Ο ίδιος αρνείται όλες τις φήμες χαρακτηρίζοντάς τες «κουτσομπολιό» και «ανυπόστατα σενάρια», ενώ τις απορρίπτει ακόμα και προς τη σύζυγό του. Η μόνη βεβαιότητα, σύμφωνα με τους ειδικούς και τους συνεργάτες τους, είναι η έντονη κτητικότητα της Μπριζίτ Μακρόν και η τεράστια ανασφάλειά της.
Πριν από περίπου ένα χρόνο, η Μπριζίτ Μακρόν χτύπησε τον Εμανουέλ στο πρόσωπο κατά την αποβίβαση από το προεδρικό Airbus Α330 στη διάρκεια επίσημης επίσκεψης στο Βιετνάμ. Το περιστατικό συνέβη αμέσως μετά την προβολή ενός αμφιλεγόμενου βίντεο μηνύματος από την Ιρανή ηθοποιό Γκολσφιτέχ Φαραχανί στο κινητό του Προέδρου, γεγονός που πυροδότησε την έντονη αντίδρασή της. Οι κάμερες των μέσων ενημέρωσης κατέγραψαν τη στιγμή, με τον Μακρόν να δείχνει έκπληκτος από το χτύπημα.
🇫🇷 Emmanuel Macron aurait entretenu durant plusieurs mois une "relation platonique" avec l’actrice iranienne Golshifteh Farahani, avec des "messages qui seraient allés assez loin", provoquant des tensions au sein du couple présidentiel, qui auraient conduit à la gifle. (via… https://t.co/m6XmotilkU pic.twitter.com/X27GxT5FDH— AlertesInfos (@AlertesInfos) May 13, 2026
Η Μπριζίτ πρέπει να είναι χαρούμενηΣτο βιβλίο «Un Couple (Presque) Parfait» του Florian Tardif, περιγράφεται με κάθε λεπτομέρεια η ένταση του γάμου τους, η κυριαρχία της Μπριζίτ πάνω στον Πρόεδρο και η σημασία της για τη σταθερότητα του Ελιζέ. Ο Μακρόν, κατά την ανάληψη της προεδρίας το 2017, φέρεται να είπε στον επικεφαλής του γραφείου της Πρώτης Κυρίας: «Η Μπριζίτ πρέπει να είναι χαρούμενη. Αν είναι βαρετά ή νιώθει άχρηστη – αν το βράδυ, όταν επιστρέφω στο σπίτι, μου πει ότι είναι δυστυχισμένη – δεν θα αντέξω. Θα αποτύχω στη θητεία μου».
Ο Tardif αναφέρει ότι η Μπριζίτ έχει πάντα στο νου της ότι οι γυναίκες είναι «αρπακτικά», γεγονός που την κάνει προσεκτική και σπάνια εμπιστεύεται γυναίκες γύρω από τον Πρόεδρο. Η λίστα των διορισμών από την αρχή της θητείας του Μακρόν δείχνει ξεκάθαρα αυτή την τάση: από τους επτά πρωθυπουργούς που διόρισε, μόνο η Élisabeth Borne ήταν γυναίκα, με θητεία μικρότερη των δύο ετών. Η Borne περιγράφεται από τον συγγραφέα ως «εθισμένη στη Diet Coke και στα ηλεκτρονικά τσιγάρα».
Η Πρώτη Κυρία φέρεται να επιθεωρεί προσωπικά τις φωτογραφίες των γυναικών που αιτούνται εργασία στο Ελιζέ, φωνάζοντας «Δείξτε μου!» και αν δεν εντυπωσιάζεται ή αν φοβάται την ομορφιά τους, αποφασίζει αυθαίρετα: «Δεν θα έρθει στο Ελιζέ». Σύμφωνα με το βιβλίο, η ζήλια της Μπριζίτ και η επιρροή της ήταν αρκετές για να καθορίσουν τη μοίρα των υποψηφίων πριν καν εξεταστούν.
Πρόσφατα, ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σχολίασε τη σχέση Μακρόν – Μπριζίτ με καυστικό τρόπο, επικρίνοντας τη συμπεριφορά της Πρώτης Κυρίας, ενώ ο Μακρόν αρνήθηκε να απαντήσει χαρακτηρίζοντας τα σχόλια «κακόγουστες προκλήσεις» και «κουτσομπολιό». Παράλληλα, έχει απορρίψει τις θεωρίες συνωμοσίας που θέλουν τον ίδιο να έχει μυστική ομοφυλική ζωή ή σχέσεις με πρώην συνεργάτες και προσωπικό ασφαλείας.
Το βιβλίο περιγράφει επίσης τη νεότητα του Μακρόν και τη σχέση του με την Μπριζίτ όταν ήταν καθηγήτρια στο Λύκειο La Providence στο Αμιέν. Η Πρώτη Κυρία ήταν τότε 40 ετών και παντρεμένη με τρία παιδιά, ενώ ο Μακρόν ήταν 15 ετών. Ο γάμος τους το 2007 και η προεδρική θητεία του Εμανουέλ από το 2017 έχουν συνοδευτεί από φήμες, αλλά και από την αδιαμφισβήτητη επιρροή της Μπριζίτ στην πολιτική, τις προσωπικές επιλογές και την καθημερινότητα του Προέδρου.
Ο Μακρόν, πρώην τραπεζίτης και φοροελεγκτής, περιγράφεται ως «Πρόεδρος των πλουσίων», ενώ η Μπριζίτ εμφανίζεται ως ο ακρογωνιαίος λίθος της προεδρικής του πορείας, η «άγκυρα» που του επιτρέπει να παραμείνει ενεργός και αποφασιστικός. Η αβεβαιότητα για το μέλλον μετά τη λήξη της δεύτερης θητείας του Μακρόν, όταν θα είναι κάτω των 50, αναδεικνύει τη σημασία της Μπριζίτ, η οποία θα πλησιάζει τα 80, για την επιρροή και τον έλεγχο της προεδρικής οικογένειας.
Η βιογραφία του Florian Tardif παρουσιάζει μία σχέση γεμάτη ζήλια, κυριαρχία, προσωπικές ανασφάλειες και πολιτική επιρροή, προσφέροντας μια πλήρη εικόνα της καθημερινότητας της Πρώτης Κυρίας και του Προέδρου στο Ελιζέ, από τις προσωπικές τους στιγμές μέχρι τα κέντρα αποφάσεων της γαλλικής πολιτικής.
Η επιρροή της στο Ελιζέ παραμένει αλώβητηΗ Μπριζίτ φαίνεται να έχει καθοριστικό ρόλο σε κάθε επίπεδο, από τις προσωπικές του σχέσεις μέχρι την πολιτική του πορεία, διατηρώντας τον Μακρόν υπό την προστασία της και διασφαλίζοντας ότι η εξουσία του στο Ελιζέ παραμένει αλώβητη. Παρά την προχωρημένη ηλικία της, η επιρροή της παραμένει κρίσιμη για την πολιτική πορεία και τις αποφάσεις του Προέδρου, ενώ το Ελιζέ συνεχίζει να λειτουργεί, σύμφωνα με τον Tardif, με ατμόσφαιρα «bachelor πάρτι», όπου ο Μακρόν διασκεδάζει με φίλους, πίνει ουίσκι, καπνίζει πούρα και τραγουδά Johnny Hallyday, πάντα υπό το βλέμμα της Μπριζίτ.
Ο Μακρόν, πρώην τραπεζίτης και φοροελεγκτής, περιγράφεται ως «Πρόεδρος των πλουσίων», ενώ η Μπριζίτ εμφανίζεται ως ο ακρογωνιαίος λίθος της προεδρικής του πορείας, η «άγκυρα» που του επιτρέπει να παραμείνει ενεργός και αποφασιστικός. Η αβεβαιότητα για το μέλλον μετά τη λήξη της δεύτερης θητείας του Μακρόν, όταν θα είναι κάτω των 50, αναδεικνύει τη σημασία της Μπριζίτ, η οποία θα πλησιάζει τα 80, για την επιρροή και τον έλεγχο της προεδρικής οικογένειας.
Η βιογραφία του Florian Tardif παρουσιάζει μία σχέση γεμάτη ζήλια, κυριαρχία, προσωπικές ανασφάλειες και πολιτική επιρροή, προσφέροντας μια πλήρη εικόνα της καθημερινότητας της Πρώτης Κυρίας και του Προέδρου στο Ελιζέ, από τις προσωπικές τους στιγμές μέχρι τα κέντρα αποφάσεων της γαλλικής πολιτικής.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα