Όλες οι συσκευασίες μπορούν να έχουν δεύτερη ζωή και η διαδικασία είναι πιο απλή απ’ όσο νομίζουμε.
Συναγερμός για την εξαφάνιση 15χρονης στη Θεσσαλονίκη – «Συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο»
Συναγερμός για την εξαφάνιση 15χρονης στη Θεσσαλονίκη – «Συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο»
Η Αγάπη έχει ύψος 1,76 μ., βάρος 65 κιλά, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια
Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση μιας 15χρονης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Το Χαμόγελο του Παιδιού εξέδωσε Missing Alert για την ανήλικη η οποία αγνοείται από χθες το πρωί.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, στις 15/06/2026, πρωινές ώρες, εξαφανίστηκε από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, η Αγάπη Κ., 15 ετών.
Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση της ανήλικης σήμερα 16/06/2026 και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της καθώς συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.
Η Αγάπη Κ. έχει ύψος 1,76 μ., βάρος 65 κιλά, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε τζιν παντελόνι, ροζ μπλούζα και άσπρα παπούτσια.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, στις 15/06/2026, πρωινές ώρες, εξαφανίστηκε από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, η Αγάπη Κ., 15 ετών.
Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση της ανήλικης σήμερα 16/06/2026 και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της καθώς συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.
Η Αγάπη Κ. έχει ύψος 1,76 μ., βάρος 65 κιλά, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε τζιν παντελόνι, ροζ μπλούζα και άσπρα παπούτσια.
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