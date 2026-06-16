Εντυπωσιακό βίντεο από τη συναυλία των Limp Bizkit: Χιλιάδες θεατές δημιούργησαν τεράστιους κύκλους στην Πλατεία Νερού
ΕΛΛΑΔΑ
Limp Bizkit Release Athens 2026 Συναυλία Πλατεία Νερού

Εντυπωσιακό βίντεο από τη συναυλία των Limp Bizkit: Χιλιάδες θεατές δημιούργησαν τεράστιους κύκλους στην Πλατεία Νερού

Βίντεο από drone που δημοσίευσε το Release Athens καταγράφει την εντυπωσιακή ατμόσφαιρα από τη συναυλία του συγκροτήματος στην Ελλάδα

Εντυπωσιακό βίντεο από τη συναυλία των Limp Bizkit: Χιλιάδες θεατές δημιούργησαν τεράστιους κύκλους στην Πλατεία Νερού
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Χαμός επικράτησε στη χθεσινή εμφάνιση των Limp Bizkit στην Ελλάδα, με το κοινό στην Πλατεία Νερού να δίνει τον δικό του παλμό σε μία από τις πιο δυνατές στιγμές του Release Athens.

Σε βίντεο από drone που δημοσίευσε το φεστιβάλ, εκατοντάδες θεατές δημιουργούν τεράστιους circle pit (χορούς σε κύκλο), καθώς η μπάντα του Φρεντ Ντερστ βρίσκεται πάνω στη σκηνή.

Δείτε το βίντεο:

@releaseathensfestival

Day 1 of Release Athens 2026 was massive🔥 Thank you🙏 #releaseathens26 #limpbizkit #makingmemoriestogether #naeisaiekei

♬ Nookie - Limp Bizkit
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