Όλες οι συσκευασίες μπορούν να έχουν δεύτερη ζωή και η διαδικασία είναι πιο απλή απ’ όσο νομίζουμε.
Εντυπωσιακό βίντεο από τη συναυλία των Limp Bizkit: Χιλιάδες θεατές δημιούργησαν τεράστιους κύκλους στην Πλατεία Νερού
Εντυπωσιακό βίντεο από τη συναυλία των Limp Bizkit: Χιλιάδες θεατές δημιούργησαν τεράστιους κύκλους στην Πλατεία Νερού
Βίντεο από drone που δημοσίευσε το Release Athens καταγράφει την εντυπωσιακή ατμόσφαιρα από τη συναυλία του συγκροτήματος στην Ελλάδα
Χαμός επικράτησε στη χθεσινή εμφάνιση των Limp Bizkit στην Ελλάδα, με το κοινό στην Πλατεία Νερού να δίνει τον δικό του παλμό σε μία από τις πιο δυνατές στιγμές του Release Athens.
Σε βίντεο από drone που δημοσίευσε το φεστιβάλ, εκατοντάδες θεατές δημιουργούν τεράστιους circle pit (χορούς σε κύκλο), καθώς η μπάντα του Φρεντ Ντερστ βρίσκεται πάνω στη σκηνή.
Δείτε το βίντεο:
Σε βίντεο από drone που δημοσίευσε το φεστιβάλ, εκατοντάδες θεατές δημιουργούν τεράστιους circle pit (χορούς σε κύκλο), καθώς η μπάντα του Φρεντ Ντερστ βρίσκεται πάνω στη σκηνή.
Δείτε το βίντεο:
@releaseathensfestival
Day 1 of Release Athens 2026 was massive🔥 Thank you🙏 #releaseathens26 #limpbizkit #makingmemoriestogether #naeisaiekei♬ Nookie - Limp Bizkit
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