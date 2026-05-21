Απελάθηκαν από το Ισραήλ όλοι οι ξένοι ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα
Απελάθηκαν από το Ισραήλ όλοι οι ξένοι ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα
Μεταξύ τους 78 υπήκοοι Τουρκίας και 37 Γαλλίας από ένα σύνολο 430 μελών του Global Sumud Flotilla που αποτελείτο από περίπου 50 σκάφη
Το Ισραήλ απέλασε όλους τους ξένους ακτιβιστές που επέβαιναν στον Στολίσκο για τη Γάζα, τους οποίους είχε συλλάβει εν πλω ενώ κινούνταν προς τη Γάζα, μια ημέρα μετά τη διεθνή κατακραυγή που προκλήθηκε από βίντεο στο οποίο φαίνεται να ταπεινώνονται κατά την κράτησή τους.
Τα περίπου 430 μέλη του Global Sumud Flotilla - που αποτελείτο από περίπου 50 σκάφη τα οποία αναχαιτίστηκαν τη Δευτέρα από το ισραηλινό Πολεμικό Ναυτικό ανοιχτά της Κύπρου, μεταφέρθηκαν βίαια στο Ισραήλ και στη συνέχεια κρατήθηκαν στη φυλακή Κετζιότ στο νότιο τμήμα της χώρας, σύμφωνα με την ισραηλινή οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων Adalah, η οποία τους παρείχε νομική εκπροσώπηση και υπεράσπιση.
«Όλοι έχουν απελαθεί», δήλωσε νωρίτερα σήμερα, Πέμπτη, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Ορέν Μαρμορστάιν, χωρίς να διευκρινίσει αν δικάστηκαν.
Η Adalah είχε ανακοινώσει ότι επρόκειτο να οδηγηθούν ενώπιον δικαστή για απέλαση, αλλά εκπρόσωπος της οργάνωσης με τον οποίο επικοινώνησε το Γαλλικό Πρακτορείο, ο Μοατασέμ Ζεϊντάν, ανέφερε ότι τελικά «δεν θα οδηγηθούν ενώπιον δικαστηρίου».
Σύμφωνα με την ίδια πηγή, μεταφέρθηκαν στο αεροδρόμιο Ραμόν (κοντά στο Εϊλάτ, στα νότια της χώρας) πριν απελαθούν.
Οι Αιγύπτιοι και Ιορδανοί ακτιβιστές μεταφέρθηκαν στις χώρες τους, μέσω της Τάμπα και της Άκαμπα, κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ.
Η Τουρκία ανακοίνωσε ότι τρεις πτήσεις τσάρτερ είχαν προγραμματιστεί να αναχωρήσουν σήμερα από το Ραμόν για τον επαναπατρισμό των Τούρκων, καθώς και πολιτών τρίτων χωρών. Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, 78 από τους περίπου 430 ακτιβιστές του στολίσκου είναι Τούρκοι υπήκοοι.
Οι 37 Γάλλοι επιβιβάστηκαν στις πτήσεις για Κωνσταντινούπολη όπου κατά την άφιξή τους θα τους υποδεχτούν μέλη της γαλλικής πρεσβείας για να επαναπατριστούν το συντομότερο δυνατό.
Βίντεο που δημοσίευσε χθες ο Ισραηλινός ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ προκάλεσε διεθνή κατακραυγή. Σε αυτό διακρίνονται ακτιβιστές από τον «στολίσκο για τη Γάζα» να είναι δεμένοι πισθάγκωνα και γονατιστοί.
Τα περίπου 430 μέλη του Global Sumud Flotilla - που αποτελείτο από περίπου 50 σκάφη τα οποία αναχαιτίστηκαν τη Δευτέρα από το ισραηλινό Πολεμικό Ναυτικό ανοιχτά της Κύπρου, μεταφέρθηκαν βίαια στο Ισραήλ και στη συνέχεια κρατήθηκαν στη φυλακή Κετζιότ στο νότιο τμήμα της χώρας, σύμφωνα με την ισραηλινή οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων Adalah, η οποία τους παρείχε νομική εκπροσώπηση και υπεράσπιση.
«Όλοι έχουν απελαθεί», δήλωσε νωρίτερα σήμερα, Πέμπτη, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Ορέν Μαρμορστάιν, χωρίς να διευκρινίσει αν δικάστηκαν.
Η Adalah είχε ανακοινώσει ότι επρόκειτο να οδηγηθούν ενώπιον δικαστή για απέλαση, αλλά εκπρόσωπος της οργάνωσης με τον οποίο επικοινώνησε το Γαλλικό Πρακτορείο, ο Μοατασέμ Ζεϊντάν, ανέφερε ότι τελικά «δεν θα οδηγηθούν ενώπιον δικαστηρίου».
Σύμφωνα με την ίδια πηγή, μεταφέρθηκαν στο αεροδρόμιο Ραμόν (κοντά στο Εϊλάτ, στα νότια της χώρας) πριν απελαθούν.
Οι Αιγύπτιοι και Ιορδανοί ακτιβιστές μεταφέρθηκαν στις χώρες τους, μέσω της Τάμπα και της Άκαμπα, κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ.
Η Τουρκία ανακοίνωσε ότι τρεις πτήσεις τσάρτερ είχαν προγραμματιστεί να αναχωρήσουν σήμερα από το Ραμόν για τον επαναπατρισμό των Τούρκων, καθώς και πολιτών τρίτων χωρών. Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, 78 από τους περίπου 430 ακτιβιστές του στολίσκου είναι Τούρκοι υπήκοοι.
Οι 37 Γάλλοι επιβιβάστηκαν στις πτήσεις για Κωνσταντινούπολη όπου κατά την άφιξή τους θα τους υποδεχτούν μέλη της γαλλικής πρεσβείας για να επαναπατριστούν το συντομότερο δυνατό.
ככה אנחנו מקבלים את תומכי הטרור— איתמר בן גביר (@itamarbengvir) May 20, 2026
Welcome to Israel 🇮🇱 pic.twitter.com/7Hf8cAg7fC
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα