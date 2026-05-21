Για 17η χρονιά το Stelios Philanthropic Foundation και ο ιδρυτής του, Sir Στέλιος Χατζηιωάννου, επιβραβεύουν νέους επιχειρηματίες με καινοτόμες και δυναμικές επιχειρήσεις.
«Θα ξεσαλώσουν» οι Νορβηγοί οπαδοί στο Μουντιάλ 2026 με την άρση περιορισμών στο αλκοόλ, αλλά μόνο με μπύρα και κρασί
«Θα ξεσαλώσουν» οι Νορβηγοί οπαδοί στο Μουντιάλ 2026 με την άρση περιορισμών στο αλκοόλ, αλλά μόνο με μπύρα και κρασί
Εξαίρεση στους κανόνες αλκοόλ για το Παγκόσμιο Κύπελλο
Η Νορβηγία προχωρά σε προσωρινή χαλάρωση των περιορισμών στην πώληση αλκοόλ κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026, επιτρέποντας στους φιλάθλους να καταναλώνουν μπύρα και κρασί σε επιλεγμένους δημόσιους χώρους που μεταδίδουν αγώνες, ακόμη και μετά τις 3:00 τα ξημερώματα.
Η απόφαση εγκρίθηκε σήμερα από το κοινοβούλιο της Νορβηγίας και προβλέπει ότι, από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου, οι δήμοι θα μπορούν να άρουν την ισχύουσα απαγόρευση νυχτερινής πώλησης αλκοόλ, αποκλειστικά για μπύρα και κρασί, όχι όμως για πιο ισχυρά ποτά.
Το μέτρο συνδέεται άμεσα με τη διεξαγωγή του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026, το οποίο φιλοξενείται στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό και τον Καναδά. Η σημαντική διαφορά ώρας μεταξύ των διοργανωτριών χωρών και της Νορβηγίας αναμένεται να οδηγήσει σε τηλεοπτικές μεταδόσεις αγώνων μέσα στη διάρκεια της νύχτας.
Η εφαρμογή της εξαίρεσης θα αφορά μόνο σημεία δημόσιας θέασης αγώνων, όπου συγκεντρώνονται φίλαθλοι για παρακολούθηση των αναμετρήσεων. Ωστόσο, η απόφαση δεν έμεινε χωρίς αντιδράσεις. Η αστυνομία του Όσλο είχε εκφράσει επιφυλάξεις, υποστηρίζοντας ότι η περίοδος του τουρνουά συμπίπτει με ήδη αυξημένο επιχειρησιακό φόρτο για τις αρχές.
Για τη Νορβηγία, με σούπερ σταρ τον ποδοσφαιριστή Έρλινγκ Χάλαντ, το φετινό Μουντιάλ σηματοδοτεί την πρώτη συμμετοχή της σκανδιναβικής χώρας σε μεγάλο τουρνουά μετά το 1998.
Καθώς κληρώθηκαν στον πρώτο όμιλο με τη Γαλλία, τη Σενεγάλη και το Ιράκ, οι Σκανδιναβοί, λόγω της διαφοράς ώρας, θα παίξουν ορισμένους από τους αγώνες τους, συμπεριλαμβανομένου αυτού εναντίον της Σενεγάλης στις 22 Ιουνίου, στη μέση της νύχτας, ώρα Νορβηγίας.
Η απόφαση εγκρίθηκε σήμερα από το κοινοβούλιο της Νορβηγίας και προβλέπει ότι, από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου, οι δήμοι θα μπορούν να άρουν την ισχύουσα απαγόρευση νυχτερινής πώλησης αλκοόλ, αποκλειστικά για μπύρα και κρασί, όχι όμως για πιο ισχυρά ποτά.
Το μέτρο συνδέεται άμεσα με τη διεξαγωγή του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026, το οποίο φιλοξενείται στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό και τον Καναδά. Η σημαντική διαφορά ώρας μεταξύ των διοργανωτριών χωρών και της Νορβηγίας αναμένεται να οδηγήσει σε τηλεοπτικές μεταδόσεις αγώνων μέσα στη διάρκεια της νύχτας.
Η εφαρμογή της εξαίρεσης θα αφορά μόνο σημεία δημόσιας θέασης αγώνων, όπου συγκεντρώνονται φίλαθλοι για παρακολούθηση των αναμετρήσεων. Ωστόσο, η απόφαση δεν έμεινε χωρίς αντιδράσεις. Η αστυνομία του Όσλο είχε εκφράσει επιφυλάξεις, υποστηρίζοντας ότι η περίοδος του τουρνουά συμπίπτει με ήδη αυξημένο επιχειρησιακό φόρτο για τις αρχές.
Για τη Νορβηγία, με σούπερ σταρ τον ποδοσφαιριστή Έρλινγκ Χάλαντ, το φετινό Μουντιάλ σηματοδοτεί την πρώτη συμμετοχή της σκανδιναβικής χώρας σε μεγάλο τουρνουά μετά το 1998.
Καθώς κληρώθηκαν στον πρώτο όμιλο με τη Γαλλία, τη Σενεγάλη και το Ιράκ, οι Σκανδιναβοί, λόγω της διαφοράς ώρας, θα παίξουν ορισμένους από τους αγώνες τους, συμπεριλαμβανομένου αυτού εναντίον της Σενεγάλης στις 22 Ιουνίου, στη μέση της νύχτας, ώρα Νορβηγίας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα