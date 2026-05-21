Επίδειξη δύναμης από τη Ρωσία με βίντεο από δοκιμές των πυρηνικών της όπλων
Η Μόσχα, παρουσιάζοντας τον πλουραλισμό που διαθέτει στα οπλικά της συστήματα, έδωσε εικόνα τόσο από στρατηγικά βομβαρδιστικά αεροσκάφη, όσο και από μαχητικά τελευταίας τεχνολογίας
Ένα ακόμη τρομακτικό βίντεο από δοκιμές πυρηνικών της όπλων έδωσε στη δημοσιότητα η Ρωσία, και συγκεκριμένα το υπουργείο Άμυνας, όπου παρουσιάζεται εκτόξευση πυραύλων από πολεμικά πλοία, υπόγεια σιλό, στρατηγικά βομβαρδιστικά και μαχητικά αεροσκάφη.
Το βίντεο ξεκινά με εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων από πολεμικά πλοία και συνεχίζει με βαλλιστικούς πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς από σιλό, ενώ στη συνέχεια φαίνεται η πορεία των πυραύλων, όπως φαίνεται από το έδαφος, με τα πλάνα να προκαλούν αίσθηση αποτυπώνοντας την πυρηνική ισχύ της Ρωσίας.
Ειδικότερα, η Μόσχα, παρουσιάζοντας τον πλουραλισμό που διαθέτει στα οπλικά της συστήματα, έδωσε εικόνα τόσο από στρατηγικά βομβαρδιστικά αεροσκάφη, όσο και από μαχητικά τελευταίας τεχνολογίας.
Δείτε το βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας:
Στις τριήμερες ασκήσεις, οι οποίες ξεκίνησαν την Τρίτη σε ολόκληρη τη Ρωσία και τη Λευκορωσία, συμμετέχουν οι Στρατηγικές Δυνάμεις Πυραύλων, ο Στόλος της Βόρειας Θάλασσας και ο Στόλος του Ειρηνικού, η Αεροπορία Μεγάλων Αποστάσεων, καθώς και μονάδες από τις στρατιωτικές περιφέρειες του Λένινγκραντ και της Κεντρικής Ρωσίας.
Στο πλαίσιο των ασκήσεων, η Ρωσία παρουσίασε ένα πυρηνικό υποβρύχιο βαλλιστικών πυραύλων της κλάσης «Borei», ένα ανθυποβρυχιακό αεροσκάφος Il-38, ένα MiG-31 εξοπλισμένο με έναν υπερηχητικό πύραυλο «Kinzhal» και διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους RS-24 «Yars».
Σημειώνεται ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος παρακολούθησε τις στρατιωτικές πυρηνικές ασκήσεις που πραγματοποίησαν σήμερα η Ρωσία και η Λευκορωσία, δήλωσε ότι η χρήση πυρηνικών όπλων αποτελεί μέτρο «έσχατης λύσης» και ότι τα όπλα αυτά πρέπει να λειτουργούν ως εγγύηση της ρωσικής και της λευκορωσικής κυριαρχίας, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Λευκορωσίας.
Ο Ρώσος πρόεδρος βρήκε την ευκαιρία να δηλώσει ότι, μπροστά στην αύξηση των παγκόσμιων εντάσεων και την εμφάνιση νέων απειλών, η πυρηνική τριάδα λειτουργεί ως αξιόπιστος εγγυητής της κυριαρχίας του Κράτους Ένωσης Ρωσίας-Λευκορωσίας, εξασφαλίζοντας την επίλυση στρατηγικών αποτρεπτικών καθηκόντων, τη διατήρηση της πυρηνικής ισοτιμίας και της ισορροπίας δυνάμεων παγκοσμίως.
Ο Πούτιν διευκρίνισε ότι ένας από τους βασικούς στόχους των ασκήσεων είναι η πρακτική εκτόξευση βαλλιστικών και κρουζ πυραύλων.
Η Μόσχα πραγματοποίησε μερικές από τις μεγαλύτερες στρατιωτικές πυρηνικές ασκήσεις των τελευταίων ετών, στις οποίες συμμετείχαν 64.000 άτομα, με σκοπό την εκπαίδευση των δυνάμεών της στην «προετοιμασία και χρήση πυρηνικών όπλων σε περίπτωση εισβολής».
Кадры проведения учений ядерных сил.— ТАСС (@tass_agency) May 21, 2026
Видео: Минобороны России/ТАСС pic.twitter.com/f6BMJ2P5Ht
Πούτιν: Η χρήση πυρηνικών όπλων αποτελεί μέτρο έσχατης λύσης
