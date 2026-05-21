Σχεδόν οι μισοί Ιταλοί υποφέρουν από εργασιακό στρες λέει δημοσκόπηση
Ιταλικό πανεπιστήμιο έκανε δημοσκόπηση με 625 Ιταλούς 18-60 ετών: Το 47% θεωρεί το εργασιακό άγχος την κύρια αιτία ψυχικής δυσφορίας ενώ το 27% υποφέρει από τις αρνητικές επιπτώσεις της υπερσυνδεσιμότητας
Σχεδόν οι μισοί Ιταλοί (47%) λένε ότι το εργασιακό άγχος είναι η κύρια αιτία ψυχικής δυσφορίας σε καθημερινή βάση, σύμφωνα με δημοσκόπηση που διενεργήθηκε από το πανεπιστήμιο του Ούντινε για λογαριασμό του Φεστιβάλ Collega-menti, η ετήσια πολιτιστική και επιστημονική διοργάνωση του πανεπιστημίου του Ούντινε υπό την επιστημονική διεύθυνση της Μπάρμπαρα Γκαλαβότι.
Η έκθεση, η οποία βασίστηκε στις απαντήσεις 625 Ιταλών ηλικίας 18 με 60 ετών, αναφέρει ότι ο ψηφιακός φόρτος είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πηγή άγχους με το 27% να απαντάει ότι υποφέρει από τις αρνητικές επιπτώσεις της υπερσυνδεσιμότητας.
«Η πίεση για επιδόσεις αποσυντονίζει τις σχέσεις με τον εαυτό μας και με τους άλλους», εξηγεί ο Εουτζένιο Ματσαρέλα, επίκουρος καθηγητής Θεωρητικής Φιλοσοφίας στο πανεπιστήμιο της Νάπολης Federico II.
«Η αντιμετώπιση είναι να βρούμε χώρους όπου δεν θα χρειάζεται να αποδεικνύουμε συνέχεια την αξία μας», σχολίασε ο ίδιος.
Όπως δήλωσε η Γκαλαβότι, η συλλογική ανάγκη να ανακτήσουμε τη χαμένη ισορροπία είναι το επίκεντρο της επόμενης έκδοσης του Collega-menti, που παρουσιάζεται στη Ρώμη.
«Γνωρίζουμε όλο και περισσότερο τη σημασία της ισορροπίας για την υγεία των ατόμων, των κοινωνιών και του πλανήτη, γι' αυτό σκεφτήκαμε αυτό το θέμα», εξηγεί η Γκαλαβότι.
🔵Il 47% degli italiani individua nello stress da lavoro la maggiore causa di disagio mentale quotidiano. Subito dopo c’è il sovraccarico digitale: il 27% denuncia gli effetti negativi dell’iperconnessione. Indagine @uniud pic.twitter.com/wsZBO6WIiP— Rai Radio1 (@Radio1Rai) May 21, 2026
