Ταγιάνι: Η Ιταλία θα ζητήσει άμεσα κυρώσεις της ΕΕ ενάντια στον Μπεν Γκβίρ
Ο Αντόνιο Ταγιάνι, αντιπρόεδρος της ιταλικής κυβέρνησης και υπουργός Εξωτερικών και Διεθνούς Συνεργασίας της Ιταλίας στην κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι ανακοίνωσε με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πως η Ρώμη θα ζητήσει από την Κάγια Κάλας άμεσα κυρώσεις ενάντια στον ακροδεξιό υπουργό του Μπενιαμίν Νετανιάζου Μπεν Γκβίρ με αφορμή τις εικόνες με τους συλληφθέντες του στολίσκου για τη Γάζα.
Τις προηγούμενες ημέρες υπήρξαν σφοδρές αντιδράσεις στην Ευρώπη αλλά και στο εσωτερικό του Ισραήλ για το βίντεο που δημοσίευσε ο υπουργός Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, στο οποίο εμφανίζονται ακτιβιστές του «στολίσκου της Γάζας» γονατισμένοι και δεμένοι πισθάγκωνα.
Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας, ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, η ιταλική κυβέρνηση αλλά και ο ίδιος ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επέκριναν τη στάση του ακροδεξιού υπουργού.
Αναλυτικά στην ανάρτησή του ο Ιταλός ΥΠΕΞ αναφέρει: «Εξ ονόματος της ιταλικής κυβέρνησης, ζήτησα μόλις επισήμως από την Ύπατη Εκπρόσωπο Κάγια Κάλας να συμπεριληφθεί στην επόμενη συζήτηση των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ η υιοθέτηση κυρώσεων κατά του Ισραηλινού υπουργού Εθνικής Ασφάλειας Μπεν-Γκβιρ. Αφορμή είναι οι απαράδεκτες πράξεις σε βάρος της Flotilla, με την απομάκρυνση των ακτιβιστών από διεθνή ύδατα και την υποβολή τους σε παρενοχλήσεις και εξευτελισμούς, κατά παράβαση των πιο στοιχειωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων».
A nome del Governo italiano ho appena formalmente chiesto all’Alto Rappresentante @kajakallas di includere nella prossima discussione dei Ministri degli Esteri UE l’adozione di sanzioni contro il Ministro per la sicurezza nazionale israeliano Ben-Gvir per gli inaccettabili atti…— Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) May 21, 2026
