WSJ: Λίστα με όλα τα μέλη της Χαμάς που συμμετείχαν στην 7η Οκτωβρίου έχουν δημιουργήσει οι Ισραηλινοί

Πώς εντοπίζει το Ισραήλ τους δράστες

Από τη Γάζα στη Βηρυτό και την Τεχεράνη

Γιατί η 7η Οκτωβρίου άλλαξε τη στρατηγική του Ισραήλ

NEW: Avinatan Or and his girlfriend, Noa Argamani, reunite after two years.



The pair, whose kidnapping went viral on the day of the October 7 attack, were taken by Hamas from the Nova music festival.



Noa Argamani was released from Gaza in June 2024. The couple was seen… pic.twitter.com/8PGDRoom0o — Collin Rugg (@CollinRugg) October 13, 2025

Αντίκτυπος του Μονάχου

Ο ρόλος της Τεχνητής Νοημοσύνης και της παρακολούθησης

Νομικά και ηθικά ζητήματα

Ένα από τις πιο εκτεταμένα ανθρωποκυνηγητά στην ιστορία του ξεκίνησε το Ισραήλ τους μήνες που ακολούθησαν μετά τις σφαγές της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου του 2023, μια μυστική εκστρατεία υψηλής τεχνολογίας για τον εντοπισμό, την παρακολούθηση, τη δολοφονία ή τη σύλληψη κάθε ατόμου που ενεπλάκη στην επίθεση, η οποία άφησε περίπου 1.200 νεκρούς και περίπου 250 ομήρους.Σύμφωνα με αναλυτικό ρεπορτάζ τηςοι ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών (και) δημιούργησαν μια ειδική ομάδα εργασίας γνωστή ως «» - ένα εβραϊκό ακρωνύμιο που σημαίνει- αφιερωμένη αποκλειστικά στο κυνήγι όλων όσων συνδέονται με την επίθεση, από τους κορυφαίους στρατηγούς της Χαμάς έως τους χαμηλόβαθμους μαχητές που διέσχισαν τα σύνορα στις 7 Οκτωβρίου.Ισραηλινοί αξιωματούχοι, που αναφέρονται στο ρεπορτάζ, δήλωσαν ότι η επιχείρηση έχει ήδη εξουδετερώσει εκατοντάδες υπόπτους και συνεχίζεται ακόμα και κατά τη διάρκεια των ευρύτερων περιφερειακών εντάσεων και των διαπραγματεύσεων για την εκεχειρία με το Ιράν και τον Λίβανο.Η εκστρατεία βασίζεται κυρίως σε τεχνολογία παρακολούθησης, επικοινωνίες που έχουν υποκλαπεί και ψηφιακά στοιχεία που άφησαν οι ίδιοι οι δράστες.Σύμφωνα με τη, οι ισραηλινοί αξιωματικοί αναλύουν βίντεο που τραβήχτηκαν από άντρες της παλαιστινιακής οργάνωσης με κινητά τηλέφωνα και GoPro, αναρτήσεις σε κοινωνικά δίκτυα, κλήσεις, δεδομένα από κεραίες κινητής τηλεφωνίας και καταθέσεις κρατουμένων.Οι αξιωματούχοι ανέφεραν ότι χρησιμοποιούνται συστήματα αναγνώρισης προσώπου για την ταυτοποίηση υπόπτων από τα βίντεο που καταγράφηκαν κατά τις επιθέσεις. Το Ισραήλ απαιτεί τουλάχιστον δύο αποδείξεις πριν επισημάνει κάποιον ως στόχο.Η κλίμακα της επιχείρησης είναι τεράστια. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, «κανένας συμμετέχων δεν θεωρείται ασήμαντος», ακόμα και ένας άνδρας που κατηγορήθηκε ότι οδήγησε τρακτέρ μέσα από τον φράχτη των συνόρων της Γάζας στις 7 Οκτωβρίου και παρακολουθήθηκε και εξουδετερώθηκε σχεδόν δύο χρόνια αργότερα σε αεροπορική επιδρομή.Η εκστρατεία δεν περιορίστηκε στη Γάζα. Σύμφωνα με τη WSJ, οι ισραηλινές επιχειρήσεις εκτείνονται έως τον Λίβανο και το Ιράν, στοχεύοντας κορυφαία στελέχη της Χαμάς που κατηγορούνται για σχεδιασμό ή καθοδήγηση των επιθέσεων.Μεταξύ των σημαντικότερων δολοφονιών, περιγράφονται αυτές του πολιτικού υπαρχηγού της Χαμάς,στη Βηρυτό τον Ιανουάριο του 2024, του πολιτικού επικεφαλής της οργάνωσης,στην Τεχεράνη μερικούς μήνες αργότερα, και του, ενός από τους τελευταίους κορυφαίους στρατιωτικούς διοικητές της Χαμάς που συνδέονται με τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου.δήλωσε πρόσφατα ότι το Ισραήλ βρίσκεται «πολύ κοντά στην ολοκλήρωση» της εξουδετέρωσης των υπευθύνων για τις επιθέσεις και στη διασφάλιση ότι η Γάζα «δεν θα αποτελεί ποτέ ξανά απειλή» για το Ισραήλ.Οι επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου σόκαραν βαθιά την ισραηλινή ασφάλεια. Οι μαχητές της Χαμάς παραβίασαν τα σύνορα του Ισραήλ, επιτέθηκαν σε στρατιωτικές βάσεις και κιμπούτζ και εισέβαλαν στο μουσικό φεστιβάλ Nova.Ένα από τα πιο διαδεδομένα βίντεο εκείνης της ημέρας έδειχνε τηνα μεταφέρεται με μοτοσικλέτα ενώ φώναζε για βοήθεια. Μετά τη διάσωσή της μήνες αργότερα, οι ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών παρακολούθησαν και εξουδετέρωσαν δύο άνδρες που φάνηκαν στο βίντεο να δένονται τον φίλο της.Ο συναισθηματικός και πολιτικός αντίκτυπος των επιθέσεων τηςενίσχυσε την υποστήριξη για επιθετικές αντιδράσεις στο εσωτερικό του Ισραήλ.Έκθεση του ΟΗΕ που επικαλείται το CNN ανέφερε επίσης στοιχεία για σεξουαλική βία, κατά τη διάρκεια της εισβολής της 7ης Οκτωβρίου, ενισχύοντας, έτσι, το τραύμα και την οργή στο Ισραήλ.Η επιχείρηση συχνά συγκρίνεται με την πολύχρονη επιδίωξη των δραστών πίσω από τη σφαγή στους Ολυμπιακούς του Μονάχου το 1972. Αξιωματούχοι του Ισραήλ βλέπουν παραλληλισμούς με εκείνη την επιχείρηση. Ο αρχηγός της Μοσάντ, Νταβίντ Μπαρνέα, ανέφερε το 2024: «Θα χρειαστεί χρόνος, όπως συνέβη μετά το Μόναχο. Αλλά τα χέρια μας θα τους φτάσουν, όπου και αν βρίσκονται».Η εκστρατεία δείχνει, επίσης, πώς ο σύγχρονος πόλεμος καθοδηγείται από την ανάλυση δεδομένων και την Τεχνητή Νοημοσύνη. Το ισραηλινό στρατιωτικό και πληροφοριακό σύστημα θεωρείται από τα πλέον προηγμένα στον κόσμο. Οι ερευνητές συνδυάζουν ανάλυση αναγνώρισης προσώπου, γεωτοποθεσίας, μεταδεδομένων τηλεφώνων, παρακολούθηση συμπεριφοράς και ζωντανά ροές επιτήρησης για τον εντοπισμό υπόπτων.Πρώην αξιωματούχοι της Σιν Μπετ ανέφεραν ότι η διαδικασία απαιτεί μεγάλη ακρίβεια, καθιστώντας απαραίτητη την ακριβή αναγνώριση της θέσης ενός στόχου «στην ακριβή στιγμή».Η εκστρατεία έχει εντείνει τις συζητήσεις σχετικά με τις στοχευμένες δολοφονίες και το διεθνές δίκαιο. Ειδικοί επί των νομικών θεμάτων ανέφεραν ότι οι μαχητές μπορούν να αποτελέσουν νόμιμους στόχους κατά τη διάρκεια πολέμου, ακόμη και σε συνθήκες εκεχειρίας, αλλά η κατάσταση περιπλέκεται όταν οι ύποπτοι δεν συμμετέχουν πλέον ενεργά σε εχθροπραξίες.Οι επικριτές υποστηρίζουν ότι η επιχείρηση ισοδυναμεί με εξωδικαστική δολοφονία και ενέχει κίνδυνο για αμάχους. Αξιωματούχοι της Χαμάς δήλωσαν ότι η εκστρατεία αποτελεί απλώς επέκταση της μακροχρόνιας πολιτικής στοχευμένων δολοφονιών του Ισραήλ.Άλλοι προειδοποιούν ότι τέτοιες επιχειρήσεις μπορεί να αυξήσουν τη ριζοσπαστικοποίηση, καθώς πολλοί Παλαιστίνιοι θεωρούν την ένοπλη αντίσταση ως μοναδική επιλογή, ειδικά εν μέσω της καταστροφής της Γάζας.Για πολλούς Ισραηλινούς, όμως, η επιχείρηση δεν αφορά μόνο την ασφάλεια αλλά και την ψυχολογική αποκατάσταση. Η WSJ ανέφερε ότι οι ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών έδιναν προτεραιότητα σε ορισμένους στόχους, ώστε η εξουδετέρωσή τους να παρέχει ανακούφιση στις οικογένειες των θυμάτων, προσφέροντας «θεραπεία για την ψυχή».