Άνδρας ανακάλυψε τυχαία ότι ο αρχηγός των SS, Χάινριχ Χίμλερ ήταν παππούς του - «Συγγενής με έναν από τους μεγαλύτερους εγκληματίες της Ιστορίας»

Σε μία συγκλονιστική ανακάλυψη που, όπως λέει, του άλλαξε τη ζωή προχώρησε τυχαία το 2024 ο. Σε ηλικία 47 ετών έμαθε ότιτης Ευρώπης, ήταν ο βιολογικός παππούς του.Η αποκάλυψη ήρθε όχι από οικογενειακή εξομολόγηση, αλλά μέσα από μια απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο, που ξεκίνησε όταν παρακολούθησε online ένα ντοκιμαντέρ για τους Ναζί.ο Χένρικ περιγράφει ότι όλα ξεκίνησαν όταν παρακολούθησε ένα ντοκιμαντέρ για τους Ναζί στο διαδίκτυο. Θέλοντας να μάθει περισσότερα, συνέχισε με αναζήτηση online. Όπως αφηγείται, σε μία ιστοσελίδα είδε ξαφνικά τη φωτογραφία της μητρικής του γιαγιάς,Το στοιχείο που τον τάραξε ήταν η λεζάντα κάτω από το πρόσωπό της: «ερωμένη του Himmler».Από εκείνη τη στιγμή, σύμφωνα με τον ίδιο, άρχισε να ξετυλίγεται ένα νήμα που δεν ήξερε ότι υπήρχε. Η περαιτέρω έρευνα, όπως λέει, τον οδήγησε στο συμπέρασμα ότι ο Χίμλερ ήταν ο βιολογικός πατέρας της μητέρας του και, συνεπώς, ο δικός του παππούς.Κατά τη συνάντησή του με το Sky News οπεριγράφει τον Himmler χωρίς καμία διάθεση εξωραϊσμού. «Κακό τέρας, δολοφόνος, Ναζί», λέει, εξηγώντας ότι οι λέξεις ακούγονται ακραίες μόνο μέχρι να γίνει σαφές σε ποιον αναφέρεται. Στην ερώτηση πώς επεξεργάζεται κανείς τη συγγένεια με «έναν από τους μεγαλύτερους εγκληματίες στην Ιστορία», απαντά κοφτά: «Δεν το διαχειρίζεσαι».Από εκεί και μετά, όπως περιγράφει, ήρθαν αλλεπάλληλα ερωτήματα που αφορούσαν την ταυτότητά του και την οικογενειακή σιωπή. «Ποιος είμαι; Ποιος ήμουν; Γιατί δεν μου είπαν την αλήθεια για 47 χρόνια;» λέει. Και προσθέτει: «Μετά από σαράντα επτά χρόνια η ζωή μου ήταν σαν ένα ψέμα». Δεν δίνει μια οριστική απάντηση για το γιατί του το απέκρυψαν, εκτιμά όμως ότι οι γονείς του τον προστάτευσαν από το βάρος της αλήθειας.Ο Henrik ανοίγει φωτογραφικό άλμπουμ και δείχνει φωτογραφίες της Hedwig. Σε μία, από το 1935, εμφανίζεται νεαρή και χαμογελά ελαφρά. Όπως λέει, μέχρι το 1938 εκείνη και ο Himmler είχαν εξομολογηθεί ο ένας στον άλλον την αγάπη τους.Σύμφωνα με τη δική του αφήγηση, γνωρίστηκαν μέσω της δουλειάς στα κεντρικά της μυστικής αστυνομίας στο Βερολίνο, όπου εκείνη εργαζόταν ως ιδιωτική γραμματέας του. «Δεν άργησε» να ξεκινήσει η σχέση τους, λέει, ενώ ο ίδιος προσπαθεί να συμβιβάσει το οικογενειακό βίωμα με το ιστορικό πλαίσιο.Για τη γυναίκα που αποκαλούσε «Mutti» —έναν τρυφερό όρο που σημαίνει «μαμά»— λέει: «Ήταν ένας φιλικός άνθρωπος». Και συμπληρώνει για το σοκ της αποκάλυψης: «Δεν σκέφτηκα ποτέ ότι θα μπορούσε να είναι η ερωμένη ενός μαζικού δολοφόνου. Το να το ξέρεις αυτό, φυσικά, ήταν ένα σοκ».