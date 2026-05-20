Η Μόσχα παρουσίασε βίντεο στα οποία στρατιώτες μεταφέρουν πυρηνικές κεφαλές στη διάρκεια στρατιωτικών γυμνασίων
ΚΟΣΜΟΣ
Πυρηνικά Όπλα Πυρηνικές κεφαλές Ρωσία Στρατιωτική άσκηση Λευκορωσία

Η Μόσχα παρουσίασε βίντεο στα οποία στρατιώτες μεταφέρουν πυρηνικές κεφαλές στη διάρκεια στρατιωτικών γυμνασίων

Tο ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του εξασκήθηκαν στο να θέτουν μονάδες «στα υψηλότερα επίπεδα πολεμικής ετοιμότητας για χρήση πυρηνικών όπλων»

Η Μόσχα παρουσίασε βίντεο στα οποία στρατιώτες μεταφέρουν πυρηνικές κεφαλές στη διάρκεια στρατιωτικών γυμνασίων
2 ΣΧΟΛΙΑ
Η Ρωσία παρουσίασε σήμερα βίντεο στα οποία, όπως δήλωσε, στρατιώτες εικονίζονται να εξοπλίζουν με πυρηνικές κεφαλές κινητά συστήματα εκτόξευσης πυραύλων Iskander-M και να τα μετακινούν απαρατήρητα σε πεδία εκτόξευσης στο πλαίσιο μεγάλων πυρηνικών γυμνασίων.

Σε δήλωσή του προς κρατικά μέσα ενημέρωσης, το υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του εξασκήθηκαν στο να θέτουν μονάδες «στα υψηλότερα επίπεδα πολεμικής ετοιμότητας για χρήση πυρηνικών όπλων».

Τα τριήμερα γυμνάσια, τα οποία άρχισαν την Τρίτη και διεξάγονται στη Ρωσία και τη Λευκορωσία, πραγματοποιούνται σε μια στιγμή που η Μόσχα διεξάγει έναν υπαρξιακό, σύμφωνα με την ίδια, αγώνα με τη Δύση σχετικά με την Ουκρανία και οι εντάσεις με το ΝΑΤΟ και την Ευρώπη σχετικά με τον πόλεμο είναι αυξημένες.



Το υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε την Τρίτη ότι οι ασκήσεις, στις οποίες συμμετέχουν 64.000 στρατιωτικοί, περισσότερα από 200 συστήματα εκτόξευσης πυραύλων, 140 αεροσκάφη, 73 πλοία επιφανείας και 13 υποβρύχια, περιλαμβάνουν πρόβες διαδικασιών εκτόξευσης ρωσικών τακτικών πυρηνικών όπλων που έχουν τη βάση τους στη Λευκορωσία.

Βίντεο της εκπαίδευσης δείχνουν ρωσικές πυρηνικές δυνάμεις να μετακινούνται σε οχηματοπομπή μέσα σε μια δασώδη περιοχή, να καμουφλάρουν τα οχήματά τους και να υψώνουν σε θέση πυρός ένα σωλήνα εκτόξευσης.

Με βεληνεκές έως 500 χιλιομέτρων, ο Iskander-M μπορεί να φέρει κεφαλή τόσο με πυρηνική όσο και με συμβατική γόμωση.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης