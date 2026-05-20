Reuters: Ο Τραμπ περιορίζει τη στρατιωτική στήριξη των ευρωπαϊκών χωρών σε περίπτωση κρίσης
Η πρόθεση της αμερικανικής κυβέρνησης αναμένεται να ανακοινωθεί στους συμμάχους στη συνεδρίαση των αρχηγών πολιτικής άμυνας στο Βερολίνο την Παρασκευή
Η κυβέρνηση Τραμπ σκοπεύει να ενημερώσει αυτήν την εβδομάδα τους συμμάχους του ΝΑΤΟ ότι θα περιορίσει σημαντικά τις στρατιωτικές δυνατότητες που οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διαθέσουν για την υποστήριξη των ευρωπαϊκών χωρών σε περίπτωση μεγάλης κρίσης, όπως ανέφεραν στο Reuters τρεις πηγές που γνωρίζουν τα σχέδια.
Στο πλαίσιο του λεγόμενου Μοντέλου Δυνάμεων ΝΑΤΟ, τα κράτη-μέλη καθορίζουν τις διαθέσιμες δυνάμεις που θα μπορούσαν να ενεργοποιηθούν σε περίπτωση σύγκρουσης ή άλλης μεγάλης κρίσης, όπως μια στρατιωτική επίθεση εναντίον ενός μέλους της συμμαχίας.
Οι πηγές ανέφεραν ότι, παρά το γεγονός ότι η ακριβής σύνθεση αυτών των δυνάμεων κατά τη διάρκεια πολέμου είναι επτασφράγιστο μυστικό, το Πεντάγωνο αποφάσισε να μειώσει σημαντικά τη δέσμευσή του. Ο πρόεδρος Τραμπ έχει ξεκαθαρίσει ότι περιμένει από τις ευρωπαϊκές χώρες να αναλάβουν την κύρια ευθύνη για την ασφάλεια της ηπείρου, και το μήνυμα προς τους συμμάχους αυτήν την εβδομάδα αποτελεί πρακτική ένδειξη εφαρμογής αυτής της πολιτικής.
Ορισμένες λεπτομέρειες παραμένουν ασαφείς, όπως ο τρόπος και ο ρυθμός με τον οποίο το Πεντάγωνο σκοπεύει να μεταφέρει τις ευθύνες κρίσης στους ευρωπαϊκούς συμμάχους. Οι πηγές ανέφεραν ότι η πρόθεση αυτή θα ανακοινωθεί στη συνεδρίαση των αρχηγών πολιτικής άμυνας στο Βερολίνο την Παρασκευή.
Ο επικεφαλής πολιτικής του Πενταγώνου, Έλμπριτζ Κόλμπι, έχει δηλώσει δημόσια ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τα πυρηνικά τους όπλα για την προστασία των μελών του ΝΑΤΟ, ακόμη και αν οι ευρωπαϊκοί σύμμαχοι αναλάβουν την ηγεσία στις συμβατικές δυνάμεις. Τις ΗΠΑ αναμένεται να εκπροσωπήσει ο Αλεξ Βέλεζ-Γκριν, βασικός συνεργάτης του Κόλμπι.
Συμμαχία υπό πίεσηΗ ένταση στο ΝΑΤΟ είναι πρωτοφανής, με κάποιες ευρωπαϊκές χώρες να εκφράζουν ανησυχία ότι η Ουάσινγκτον μπορεί να αποσυρθεί εντελώς. Η σημαντική μείωση των δυνάμεων που θα διαθέσουν οι ΗΠΑ σε περίπτωση πολέμου αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω αυτές τις ανησυχίες.
Τις τελευταίες εβδομάδες, η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε σχέδια για την απομάκρυνση περίπου 5.000 στρατιωτών από την Ευρώπη, μεταξύ αυτών και η ακύρωση της ανάπτυξης μιας ταξιαρχίας του στρατού στην Πολωνία, μια απόφαση που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο Κογκρέσο. Ορισμένοι βουλευτές είχαν ενημερωθεί για τα σχέδια περιορισμού της δέσμευσης δυνάμεων και εξέφρασαν ανησυχία.
Η πρόθεση του Τραμπ να αναλάβει τον έλεγχο της Γροιλανδίας και η συνεχιζόμενη κόντρα με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, που έχει επικρίνει έντονα την πολιτική του προέδρου στο Ιράν, έχουν αυξήσει ακόμη περισσότερο τις διατλαντικές εντάσεις. Οι ευρωπαίοι σύμμαχοι επισημαίνουν ότι ενισχύουν γρήγορα τις στρατιωτικές τους δυνατότητες, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει εν μία νυκτί.
