Ρωσική επίθεση με drones στην Οδησσό έπληξε πολυκατοικίες
Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι κατέρριψε περισσότερα από 3.100 ουκρανικά drones μέσα σε μία εβδομάδα
Η περιφέρεια της Οδησσού, στη νοτιοδυτική Ουκρανία, δέχθηκε τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, με πολυκατοικίες να πλήττονται από τα χτυπήματα, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Όλεχ Κίπερ. Την ίδια ώρα, η Ρωσία ανακοίνωσε ότι κατέρριψε περισσότερα από 3.100 ουκρανικά drones κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας.
Ο περιφερειάρχης της Οδησσού, Όλεχ Κίπερ, ανέφερε μέσω Telegram ότι η περιοχή βρέθηκε στο στόχαστρο ρωσικής επίθεσης με drones κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σύμφωνα με τον ίδιο, χτυπήθηκαν πολυκατοικίες, χωρίς ωστόσο να έχει αποσαφηνιστεί ακόμη η πλήρης έκταση των ζημιών ή ο αριθμός πιθανών θυμάτων.
Οι ουκρανικές αρχές συνεχίζουν την καταγραφή των καταστροφών και τις έρευνες στις περιοχές που επλήγησαν.
Σύμφωνα με το πρακτορείο, οι μεγαλύτερες επιθέσεις σημειώθηκαν την Τετάρτη 13 Μαΐου και την Κυριακή 17 Μαΐου, όταν καταρρίφθηκαν αντίστοιχα 572 και 1.054 drones, κυρίως πάνω από το ευρωπαϊκό τμήμα της Ρωσίας.
Σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές, επρόκειτο για τη μεγαλύτερη ουκρανική επιδρομή με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον της ρωσικής πρωτεύουσας τον τελευταίο χρόνο και πλέον.
Οι επιθέσεις με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα έχουν εξελιχθεί σε βασικό στοιχείο του πολέμου ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία, με τα δύο μέρη να εντείνουν τις επιχειρήσεις τόσο στο μέτωπο όσο και βαθιά στην ενδοχώρα του αντιπάλου.
Η Ουκρανία στοχεύει συχνά στρατιωτικές και ενεργειακές εγκαταστάσεις στο ρωσικό έδαφος, ενώ η Μόσχα συνεχίζει τις επιθέσεις κατά ουκρανικών πόλεων και υποδομών.
Η Μόσχα ανακοίνωσε κατάρριψη 3.124 dronesΤην ίδια ώρα, το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA μετέδωσε, επικαλούμενο στοιχεία του ρωσικού υπουργείου Άμυνας, ότι οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις αναχαίτισαν και κατέστρεψαν τουλάχιστον 3.124 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα την περασμένη εβδομάδα.
Νεκροί από ουκρανική επιδρομή στη ΡωσίαΤοπικοί αξιωματούχοι ανακοίνωσαν χθες Κυριακή ότι τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν από ουκρανικές επιθέσεις με drones, ανάμεσά τους τρεις στην περιφέρεια της Μόσχας.
