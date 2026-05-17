Λίβανος: Πέντε νεκροί σε ισραηλινά πλήγματα στον νότο
Νέα ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα σκότωσαν σήμερα στον νότιο Λίβανο πέντε ανθρώπους, εκ των οποίων δύο παιδιά, παρά τη νέα παράταση της εκεχειρίας μετά τις διμερείς διαπραγματεύσεις που η φιλοϊρανική Χεζμπολάχ καταδίκασε και πάλι.
Σύμφωνα με έναν αρχικό απολογισμό του υπουργείου Υγείας, τρείς άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Τάιρ Φελσάι και δύο στο Τάιρ Ντέμπα, εκ των οποίων ένα παιδί σε κάθε περιοχή. Περίπου δεκαπέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια διαδοχικών πληγμάτων, διευκρίνισε το υπουργείο.
Νωρίτερα, επλήγησαν οι περιοχές Ναμπατίγια και Τύρος, όπως και, στο ανατολικό τμήμα της χώρας, η μικρή πόλη Σόχμορ στην κοιλάδα Μπεκάα, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου ANI.
Ο ισραηλινός στρατός είχε ζητήσει την εκκένωση αρκετών χωριών, μερικά από τα οποία βρίσκονται δεκάδες χιλιόμετρα από τα σύνορα μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, και για τα οποία είχε ήδη εκδοθεί εντολή εκκένωσης χθες.
Το Ισραήλ, το οποίο κατέχει ένα μέρος του νότιου Λιβάνου, "προστατεύει τις ισραηλινές κοινότητες, αλλά πολεμά επίσης έναν εχθρό", δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου στην έναρξη της εβδομαδιαίας συνεδρίασης της κυβέρνησης.
