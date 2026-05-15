Στη βραδιά που διοργάνωσε το glo™ HILO ζήσαμε μια πολυαισθητηριακή βραδιά που εξελίχθηκε σε ένα δυναμικό, υψηλής αισθητικής πάρτι μέχρι αργά.
Νεκρός 15χρονος στη Νάντη της Γαλλίας από πυροβολισμούς σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών για ναρκωτικά
Νεκρός 15χρονος στη Νάντη της Γαλλίας από πυροβολισμούς σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών για ναρκωτικά
Τραυματίες ένας 13χρονος και ένας 14χρονος
Ένας 15χρονος έχασε τη ζωή του το βράδυ της Πέμπτης (14/5) από πυροβολισμούς, στη Νάντη της Γαλλίας, ενώ δύο άλλοι ανήλικοι τραυματίστηκαν, κατά τη διάρκεια ενός «ξεκαθαρίσματος λογαριασμών» που συνδέονται με τη διακίνηση ναρκωτικών, όπως ανακοίνωσαν οι αστυνομικές αρχές της πόλης.
«Πυροβολισμοί έπεσαν εναντίον τριών εφήβων: ενός που μόλις είχε κλείσει τα 15 και πέθανε επί τόπου, ενός δεύτερου, ηλικίας 13 ετών, ο οποίος νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή σε κρίσιμη κατάσταση και ενός τρίτου, ηλικίας 14 ετών, ο οποίος τραυματίστηκε και νοσηλεύτηκε, αλλά δεν κινδυνεύει η ζωή του» δήλωσε ο εισαγγελέας της Νάντης.
Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν γύρω στις 7:30 μ.μ. σε μια πολυκατοικία και οι δράστες, οι οποίοι έφτασαν με ένα δίκυκλο, τράπηκαν σε φυγή, αναφέρουν γαλλικά μέσα ενημέρωσης. Ο νεκρός έφηβος πυροβολήθηκε θανάσιμα στην είσοδο του κτιρίου και οι ένοπλοι κυνήγησαν ένα από τα δύο άλλα αγόρια μέχρι τον 13ο όροφο όπου είχε καταφύγει σε ένα διαμέρισμα, ανέφερε η αστυνομία.
«Πυροβολισμοί έπεσαν εναντίον τριών εφήβων: ενός που μόλις είχε κλείσει τα 15 και πέθανε επί τόπου, ενός δεύτερου, ηλικίας 13 ετών, ο οποίος νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή σε κρίσιμη κατάσταση και ενός τρίτου, ηλικίας 14 ετών, ο οποίος τραυματίστηκε και νοσηλεύτηκε, αλλά δεν κινδυνεύει η ζωή του» δήλωσε ο εισαγγελέας της Νάντης.
Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν γύρω στις 7:30 μ.μ. σε μια πολυκατοικία και οι δράστες, οι οποίοι έφτασαν με ένα δίκυκλο, τράπηκαν σε φυγή, αναφέρουν γαλλικά μέσα ενημέρωσης. Ο νεκρός έφηβος πυροβολήθηκε θανάσιμα στην είσοδο του κτιρίου και οι ένοπλοι κυνήγησαν ένα από τα δύο άλλα αγόρια μέχρι τον 13ο όροφο όπου είχε καταφύγει σε ένα διαμέρισμα, ανέφερε η αστυνομία.
🔴 Un adolescent de 15 ans tué par balle lors d'une fusillade dans un quartier de Nantes, hier soir vers 19h30. Deux autres personnes sont blessées. Ce nouveau règlement de comptes lié au trafic de drogue choque par l’âge des victimes— TF1Info (@TF1Info) May 15, 2026
📺 #LE13H présenté par @MSLacarrau pic.twitter.com/l799Dz6XGN
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα