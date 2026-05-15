Νεκρός 15χρονος στη Νάντη της Γαλλίας από πυροβολισμούς σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών για ναρκωτικά
Τραυματίες ένας 13χρονος και ένας 14χρονος

Ένας 15χρονος έχασε τη ζωή του το βράδυ της Πέμπτης (14/5) από πυροβολισμούς, στη Νάντη της Γαλλίας, ενώ δύο άλλοι ανήλικοι τραυματίστηκαν, κατά τη διάρκεια ενός «ξεκαθαρίσματος λογαριασμών» που συνδέονται με τη διακίνηση ναρκωτικών, όπως ανακοίνωσαν οι αστυνομικές αρχές της πόλης.

«Πυροβολισμοί έπεσαν εναντίον τριών εφήβων: ενός που μόλις είχε κλείσει τα 15 και πέθανε επί τόπου, ενός δεύτερου, ηλικίας 13 ετών, ο οποίος νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή σε κρίσιμη κατάσταση και ενός τρίτου, ηλικίας 14 ετών, ο οποίος τραυματίστηκε και νοσηλεύτηκε, αλλά δεν κινδυνεύει η ζωή του» δήλωσε ο εισαγγελέας της Νάντης.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν γύρω στις 7:30 μ.μ. σε μια πολυκατοικία και οι δράστες, οι οποίοι έφτασαν με ένα δίκυκλο, τράπηκαν σε φυγή, αναφέρουν γαλλικά μέσα ενημέρωσης. Ο νεκρός έφηβος πυροβολήθηκε θανάσιμα στην είσοδο του κτιρίου και οι ένοπλοι κυνήγησαν ένα από τα δύο άλλα αγόρια μέχρι τον 13ο όροφο όπου είχε καταφύγει σε ένα διαμέρισμα, ανέφερε η αστυνομία.

