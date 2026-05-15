Οπαδοί έβαλαν φωτιά στο πρωθυπουργικό γραφείο της Λιβύης μετά από αμφισβητούμενο πέναλτι
Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Πέμπτης 14 Μαΐου στην Τρίπολη της Λιβύης, όταν οπαδοί ποδοσφαιρικής ομάδας προκάλεσαν επεισόδια που κατέληξαν σε φωτιά σε τμήμα του κτηρίου του πρωθυπουργικού γραφείου της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας.
Οι υποστηρικτές της ομάδας Ιττιχάντ Τρίπολης κατηγόρησαν την οικογένεια του πρωθυπουργού Αμπντουλχαμίντ Ντμπεϊμπά για ευνοϊκή μεταχείριση προς συγκεκριμένη ομάδα του λιβυκού πρωταθλήματος, με αφορμή αμφισβητούμενη διαιτητική απόφαση σε αγώνα κατάταξης της δυτικής ζώνης.
Τα επεισόδια ξεκίνησαν μετά την εισβολή οπαδών της Ιττιχάντ στον αγωνιστικό χώρο, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με την Αλ-Σουέιχλι Μισράτα, διαμαρτυρόμενοι για μη καταλογισμό πέναλτι στα τελευταία λεπτά του αγώνα.
Βίντεο από κάμερες ασφαλείας του γηπέδου κατέγραψαν στιγμές πανικού, πυροβολισμούς και τραυματίες να μεταφέρονται με ασθενοφόρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, δυνάμεις ασφαλείας άνοιξαν πυρ προκειμένου να διαλύσουν τους οπαδούς που εισήλθαν χωρίς άδεια στον αγωνιστικό χώρο. Σημειώνεται ότι οι αγώνες του λιβυκού πρωταθλήματος διεξάγονται χωρίς την παρουσία θεατών.
Ο διευθυντής του αθλητικού συγκροτήματος της Ταρχούνα, Αμπντάλα Φάρατζ, ανέφερε ότι από τα επεισόδια προκλήθηκε πυρκαγιά σε όχημα τηλεοπτικής μετάδοσης, ενώ καταγράφηκαν και σημαντικές ζημιές στις εγκαταστάσεις του γηπέδου.
Η ένταση μεταφέρθηκε αργότερα στην περιοχή Μπαμπ Μπεν Γασίρ, κοντά στο πρωθυπουργικό γραφείο και την έδρα της Ιττιχάντ Τρίπολης, όπου σημειώθηκαν επιθέσεις σε όχημα ένοπλης ομάδας και συγκέντρωση νεαρών διαδηλωτών έξω από το κυβερνητικό κτίριο.
Κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας εκτοξεύθηκαν πυροτεχνήματα προς το κτήριο, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά σε τμήμα του. Οι δυνάμεις ασφαλείας επενέβησαν για τη διάλυση των συγκεντρωμένων, ενώ η πολιτική προστασία ξεκίνησε επιχείρηση κατάσβεσης.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για το εύρος των ζημιών ή για τον ακριβή αριθμό τραυματιών τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου.
أفضل لاعب حاليا في الدوري الليبي ... #الكابوس pic.twitter.com/gSg5lb2jJ8— طه حديد Taha Hadeed (@taha_hadeed) May 14, 2026
🔴 #عاجل | فرق هيئة السلامة الوطنية تحاول إخماد النيران في مبنى #حكومة_الوحدة "رئاسة الوزراء" بطريق السكة في #طرابلس pic.twitter.com/7jMhplMiU2— تلفزيون المسار - Almasar TV (@almasartvlibya) May 14, 2026
🔴 #عاجل | عقب الرماية عليهم بالرصاص الحي .. المشجعون يقدمون على إحراق سيارات اللواء 444 قتـ.ـال في #طرابلس pic.twitter.com/x3kRpZTlrL— تلفزيون المسار - Almasar TV (@almasartvlibya) May 14, 2026
#عاجل— هنـا_العاصمة (@aleasima_17) May 14, 2026
احتراق جزء من رئاسة الوزراء في طريق السكة من قبل جماهير نادي الأتحاد #العاصمة pic.twitter.com/cBAQffiELu
