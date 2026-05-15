Σόου από τον Έλον Μασκ στην Κίνα με selfies και γκριμάτσες στις φωτογραφίες με τον Τιμ Κουκ της Apple και τον CEO της Xiaomi, δείτε βίντεο
Σόου από τον Έλον Μασκ στην Κίνα με selfies και γκριμάτσες στις φωτογραφίες με τον Τιμ Κουκ της Apple και τον CEO της Xiaomi, δείτε βίντεο

O πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο είχε και τη δική του προσωπική συνοδεία... τον μικρό του γιο

Τη φήμη που τον συνοδεύει περί sui generis προσωπικότητα επιβεβαίωσε ο Έλον Μασκ κατά την παρουσία στο δείπνο που παραχώρησε ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπινγκ, στην αμερικανική αποστολή στο πλαίσιο της επίσκεψης Τραμπ στο Πεκίνο.

Παρά το γεγονός ότι στην αίθουσα βρίσκονταν οι επικεφαλής 17 μεγάλων αμερικανικών εταιρειών, ο Μασκ εξελίχθηκε στο πρόσωπο της βραδιάς.

Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι φωτογραφήθηκε με μεγιστάνες όπως ο Τιμ Κουκ της Apple και στελέχη όπως ο διευθύνων σύμβουλος της Xiaomi, Λέι Τζουν.

Με τα φωτογραφικά φλας να έχουν πέσει πάνω του, ο Μασκ δεν συγκρατήθηκε από το να κάνει γκριμάτσες έχοντας δίπλα του τον Τιμ Κουκ.



Ακόμα, δε, πιο αυθόρμητος ήταν όταν ο CEO της Xiaomi του ζήτησε να βγάλουν μια selfie, χωρίς, πάντως, να καταφέρει να κρύψει και κάποια δυσφορία επειδή τον διέκοψαν από τα επαγγελματικά καρέ των φωτογράφων που ήταν στο δείπνο.

O πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο είχε και τη δική του προσωπική συνοδεία... τον μικρό του γιο.

Ο 6χρονος X Æ A-12 ή Χ, όπως ονομάζεται, έκλεψε κανονικά την παράσταση με τις αξιολάτρευτες αντιδράσεις του. Σε πολλές φωτογραφίες ο μικρός απεικονίζεται στο κόκκινο χαλί του προεδρικού μεγάρου του Σι να κρατάει στο ένα χέρι τον ιδρυτή της Tesla και της SpaceX και στο άλλο ένα λούτρινο σακίδιο, ενώ δίπλα του περπατούν άνδρες της ασφάλειας.

Ο Χ φαίνεται εντυπωσιασμένος από το μέγεθος της αίθουσας και χαρούμενος που συνοδεύει τον πατέρα του.

Ο Έλον Μασκ με τον 6χρονο γιο του X Æ A-12



