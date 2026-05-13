Φρίκη στο Μπράιτον: Εντοπίστηκαν τρία πτώματα γυναικών σε παραλία, άγνωστη η ταυτότητά τους
Οι Αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν τα αίτια και τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης (13/5) στο Μπράιτον του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς τρία πτώματα γυναικών εντοπίστηκαν σε παραλία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του BBC, υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων σωστικών σκαφών και ελικοπτέρου, έσπευσαν στο σημείο μαζί με δυνάμεις της Αστυνομίας και ασθενοφόρα. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν γύρω στις 5:45 π.μ. λόγω ανησυχιών για την παρουσία ανθρώπων στη θάλασσα.

Οι Αρχές προσπαθούν να ταυτοποιήσουν τις γυναίκες και να διαπιστώσουν τα αίτια και τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού.

«Πρόκειται για ένα τραγικό περιστατικό και διεξάγονται ταχείες έρευνες για να επιβεβαιωθεί η ταυτότητα αυτών των τριών γυναικών και να κατανοηθεί ακριβώς τι συνέβη», ανακοίνωσε ο Αρχιεπιθεωρητής, Άνταμ Χέις.

Όπως ανέφερε η ακτοφυλακή ολοκλήρωσε μια «εκτενή έρευνα» στη θάλασσα και δεν αναζητά κανέναν άλλο.

«Γνωρίζω ότι αυτό προκαλεί ανησυχία στην κοινότητα, αλλά θα ήθελα να ζητήσω από το κοινό να μείνει μακριά από τον τόπο του συμβάντος αυτή τη στιγμή, ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης συνεχίζουν το έργο τους. Θα παρέχουμε περαιτέρω ενημερώσεις μόλις αυτές είναι διαθέσιμες».

