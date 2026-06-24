Αυστηρότερους κανόνες για τους ανηλίκους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εισηγείται επιτροπή εμπειρογνωμόνων στη Γερμανία

Σε αυτό το πνεύμα και η υπουργός Παιδείας ζήτησε τη λήψη μέτρων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης: Αυτό σημαίνει «τέλος στους εθιστικούς αλγόριθμους και στα λεγόμενα σκοτεινά μοτίβα» για τα παιδιά