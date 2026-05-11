Ιατρικό ανακοινωθέν από το Αττικόν για τον Έλληνα επιβάτη του κρουαζιερόπλοιου με τον χανταϊό: Δεν παρουσιάζει οποιοδήποτε σύμπτωμα

Όλη η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«Καλημέρα και καλή εβδομάδα. 03:20 προσγειώθηκε στην Ελευσίνα το αεροσκάφος της ΠΑ με τον συμπολίτη μας από το κρουαζιερόπλοιο στο οποίο είχαν εμφανιστεί κρούσματα χανταϊού. Είναι απύρετος και ασυμπτωματικός χωρίς καμία ένδειξη ασθένειας. Για προληπτικούς και μόνον λόγους έχει μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Αττικόν σε καραντίνα. Δεν υφίσταται κανένας απολύτως λόγος ανησυχίας. Ευχαριστώ το πλήρωμα του αεροσκάφους, το συνοδευτικό προσωπικό του ΕΚΑΒ και τον κ. Βασιλακόπουλο Πρόεδρο του ΕΟΔΥ για την προσφορά τους να πραγματοποιηθεί αυτή η αποστολή».

Στην Αθήνα με ειδική πτήση

Το C-27 της Πολεμικής Αεροπορίας που πραγματοποίησε την αεροδιακομιδή του Έλληνα επιβάτη του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius στο οποίο καταγράφηκαν τα κρούσματα του

, προσγειώθηκε στην αεροπορική βάση της Ελευσίνας λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Ο επαναπατρισμός του επιβάτη έγινε σε δύο φάσεις, αρχικά μεταφέρθηκε με ειδική πτήση από την Τενερίφη στο αεροδρόμιο του Αϊντχόφεν της Ολλανδίας από όπου τον παρέλαβε το αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας.

Εν συνεχεία, ο 70χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Αττικό Νοσοκομείο όπου θα τεθεί σε αυστηρή καραντίνα 45 ημερών σε έναν ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης του νοσοκομείου.

Κατά τη διακομιδή του τηρήθηκαν όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας με τους διασώστες του ΕΚΑΒ να φορούν τις ειδικές στολές.

Ακόμη, στην αεροδιακομιδή συμμετείχαν ένας γιατρός και ένας νοσηλευτής-διασώστης του ΕΚΑΒ ενώ στο αεροσκάφος επέβαινε και ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ, κ. Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, ο οποίος επέβλεπε την όλη διαδικασία.

Σε ανάρτησή του στο Χ υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ξεκαθάρισε ότι ο επιβάτης από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius που επαναπατρίζεται δεν έχει συμπτώματα αλλά μπαίνει για προληπτικούς λόγους σε καραντίνα.

«Ο συμπολίτης μας που επαναπατρίζουμε από την Ολλανδία μπαίνει για προληπτικούς και μόνον λόγους σε καρταντίνα . Δεν έχει απολύτως τίποτα. Απλά επειδή βρέθηκε στο περιβάλλον αυτό λαμβάνουμε προληπτικά μέτρα. Είναι απολύτως καλά δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Κακώς έγραψα πάσχει εννοούσα μπορεί να είναι στην περίοδο επώασης. Είναι απολύτως καλά»