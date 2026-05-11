Φωτιά σε αεροσκάφος της Turkish Airlines με σχεδόν 300 επιβαίνοντες, δείτε βίντεο
H πυρκαγιά εκδηλώθηκε στον πίσω δεξιά τροχό ενώ το Airbus 333 προσγειωνόταν στο Κατμαντού, σώοι οι 277 επιβάτες και τα 11 μέλη του πληρώματος
Μικρής έκτασης φωτιά εκδηλώθηκε σε αεροσκάφος της τουρκικής αεροπορικής εταιρείας Turkish Airlines, που προσγειώθηκε σήμερα στην πρωτεύουσα του Νεπάλ, την Κατμαντού, με αποτέλεσμα οι αρχές να κλείσουν τον αερολιμένα για περίπου μια ώρα, ωσότου τεθεί υπό έλεγχο.
Οι 277 επιβάτες και 11 μέλη του πληρώματος του Airbus 333 (σ.σ. συντόμευση του A330-300), που εκτέλεσε πτήση στην Κατμαντού από την Κωνσταντινούπολη, αποβιβάστηκαν με ασφάλεια μετά την πυρκαγιά σε πίσω δεξιά τροχό του συστήματος προσγείωσης, διαβεβαίωσε το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς ο Γκιανέντρα Μπουλ, εκπρόσωπος της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας του Νεπάλ.
Turkish Airlines aircraft’s tyres caught fire while landing at Tribhuvan International Airport in Kathmandu, Nepal. All passengers and crew were safely evacuated, police say. - ANI@ScopeReport_ pic.twitter.com/ZxL3ZLF3wR— Open Source Intel (@Osint613) May 11, 2026
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
