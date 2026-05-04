Η στιγμή που μονοκινητήριο αεροσκάφος συντρίβεται σε κτίριο στο Μπέλο Οριζόντε της Βραζιλίας, τουλάχιστον δύο νεκροί, δείτε βίντεο
Ένα μικρό μονοκινητήριο αεροσκάφος συνετρίβη το απόγευμα της Δευτέρας (4/5) σε κτίριο της πόλης Μπέλο Οριζόντε στη Βραζιλία που είχε σαν αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο αεροσκάφος επέβαιναν πέντε άτομα.

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν το αεροσκάφος προσέκρουσε σε τριώροφο κτίριο και στη συνέχεια κατέπεσε στον χώρο στάθμευσης του συγκροτήματος.  Σε βίντεο που μεταδίδουν βραζιλιάνικα μέσα ενημέρωσης καταγράφεται η στιγμή που το Embraer EMB-721C χάνει ύψος και συντρίβεται σε πολυκατοικία στη συνοικία Σιλβέιρα.

Δείτε βίντεο:

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του G1, ο πιλότος φέρεται να ενημέρωσε τον πύργο ελέγχου στο αεροδρόμιο της Παμπούλια, από όπου είχε απογειωθεί το αεροσκάφος, πως αντιμετώπιζε μηχανική βλάβη.

Μαρτυρία κατοίκου της περιοχής αναφέρει ότι το αεροσκάφος πετούσε σε χαμηλό ύψος και έκανε έντονο θόρυβο πριν από την πτώση. Σύμφωνα με τον ίδιο, φαίνεται πως το αεροσκάφος επιχείρησε να αποφύγει σχολικό κτίριο, ωστόσο κατέληξε να πέσει πάνω σε πολυκατοικία.
