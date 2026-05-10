Διαρροή υδρογονανθράκων απειλεί τις ακτές της Βενεζουέλας, ανησυχία για πετρελαιοκηλίδα από το Τρίνινταντ και Τομπάγκο
Οι προκαταρκτικές αναλύσεις κάνουν λόγο για «σοβαρούς κινδύνους» για «απαραίτητα οικοσυστήματα», ειδικά έλη και υγροτόπους

Οι αρχές της Βενεζουέλας ανακοίνωσαν χθες Σάββατο ότι εντοπίστηκε διαρροή υδρογονανθράκων στη θάλασσα που εκτιμούν πως προέρχεται από το κοντινό Τρίνινταντ και Τομπάγκο, εκφράζοντας ανησυχία για τις «σοβαρές περιβαλλοντικές συνέπειες» στις ακτές της χώρας, τη στιγμή που η σχέση των δυο κρατών διέρχεται περίοδο διαφόρων εντάσεων.

Η υπηρεσιακή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες έδωσε εντολή στο υπουργείο Εξωτερικών να ζητήσει «αμέσως από την Πορτ οφ Σπέιν λεπτομερείς πληροφορίες για το συμβάν», καθώς και να καταρτιστεί «επείγον σχέδιο ελέγχου» των συνεπειών της ρύπανσης.


Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της κ. Ροδρίγκες, οι προκαταρκτικές αναλύσεις κάνουν λόγο για «σοβαρούς κινδύνους» για «απαραίτητα οικοσυστήματα», ειδικά έλη και υγροτόπους, καθώς και για τις «κοινότητες των αλιέων» και τους «υδροβιολογικούς πόρους».

Η συνεργασία των δυο χωρών δεν είναι πάντα εγγυημένη, εξαιτίας σειράς διμερών διενέξεων, για παράδειγμα εξαιτίας της μεταναστευτικής κρίσης στη Βενεζουέλα και της ευθυγράμμισης, σε ό,τι αφορά ζητήματα ασφαλείας, του Τρίνινταντ και Τομπάγκο με τις ΗΠΑ--που αιχμαλώτισαν σε αιματηρή στρατιωτική επιχείρηση στο Καράκας τον Ιανουάριο τον πρώην πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο.

Τον Φεβρουάριο του 2024, πετρελαιοκηλίδα εξαιτίας ναυαγίου δεξαμενόπλοιου στα χωρικά ύδατα του Τρίνινταντ και Τομπάγκο είχε επίσης φθάσει στα χωρικά ύδατα της Βενεζουέλας.

