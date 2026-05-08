Με τον Ρούμπιο είχαμε μια εποικοδομητική, αποδοτική αλλά και ειλικρινή συνομιλία, δήλωσε η Μελόνι
ΚΟΣΜΟΣ
Τζόρτζια Μελόνι Μάρκο Ρούμπιο Μέση Ανατολή Στενά του Ορμούζ

Με τον Ρούμπιο είχαμε μια εποικοδομητική, αποδοτική αλλά και ειλικρινή συνομιλία, δήλωσε η Μελόνι

Στο επίκεντρο της συζήτησης ήταν, μεταξύ άλλων, η Μέση Ανατολή, η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ και η Ουκρανία

Με τον Ρούμπιο είχαμε μια εποικοδομητική, αποδοτική αλλά και ειλικρινή συνομιλία, δήλωσε η Μελόνι
1 ΣΧΟΛΙΟ
Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, με σύντομη δήλωσή της στους δημοσιογράφους, αναφέρθηκε στη συνάντηση που είχε σήμερα το μεσημέρι με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Πιο αναλυτικά η Ιταλίδα πρωθυπουργός δήλωσε:

«Η συνάντησή μας ήταν ευρεία και εποικοδομητική, μια συνάντηση μεταξύ συμμάχων, με αναφορά τόσο στις διμερείς σχέσεις όσο και στα μεγάλα διεθνή θέματα. Εννοώ τη Μέση Ανατολή, την ασφαλή ναυσιπλοΐα, τα Στενά του Ορμούζ. Μιλήσαμε, επίσης, για θέματα τα οποία διαχρονικά είναι σημαντικά για την Ιταλία: για τη Λιβύη, τον Λίβανο και φυσικά αναφερθήκαμε στην Ουκρανία, όπως και στην Κίνα, την οποία θα επισκεφθεί ο Αμερικανός πρόεδρος. Ήταν μια συνομιλία σίγουρα αποδοτική, εποικοδομητική αλλά και ειλικρινής μεταξύ των κρατών μας. Και οι δύο ξέρουμε πόσο σημαντική είναι η διατλαντική σχέση, αλλά και πόσο σημαντικό είναι για τον καθένα από εμάς να υπερασπιστεί τα εθνικά του συμφέροντα. Η Ιταλία υπερασπίζεται τα εθνικά της συμφέροντα έτσι ακριβώς όπως κάνουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες, και είναι καλό να συμφωνούμε πάνω σε αυτό».

1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης