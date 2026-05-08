Με τον Ρούμπιο είχαμε μια εποικοδομητική, αποδοτική αλλά και ειλικρινή συνομιλία, δήλωσε η Μελόνι
Στο επίκεντρο της συζήτησης ήταν, μεταξύ άλλων, η Μέση Ανατολή, η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ και η Ουκρανία
Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, με σύντομη δήλωσή της στους δημοσιογράφους, αναφέρθηκε στη συνάντηση που είχε σήμερα το μεσημέρι με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.
Πιο αναλυτικά η Ιταλίδα πρωθυπουργός δήλωσε:
«Η συνάντησή μας ήταν ευρεία και εποικοδομητική, μια συνάντηση μεταξύ συμμάχων, με αναφορά τόσο στις διμερείς σχέσεις όσο και στα μεγάλα διεθνή θέματα. Εννοώ τη Μέση Ανατολή, την ασφαλή ναυσιπλοΐα, τα Στενά του Ορμούζ. Μιλήσαμε, επίσης, για θέματα τα οποία διαχρονικά είναι σημαντικά για την Ιταλία: για τη Λιβύη, τον Λίβανο και φυσικά αναφερθήκαμε στην Ουκρανία, όπως και στην Κίνα, την οποία θα επισκεφθεί ο Αμερικανός πρόεδρος. Ήταν μια συνομιλία σίγουρα αποδοτική, εποικοδομητική αλλά και ειλικρινής μεταξύ των κρατών μας. Και οι δύο ξέρουμε πόσο σημαντική είναι η διατλαντική σχέση, αλλά και πόσο σημαντικό είναι για τον καθένα από εμάς να υπερασπιστεί τα εθνικά του συμφέροντα. Η Ιταλία υπερασπίζεται τα εθνικά της συμφέροντα έτσι ακριβώς όπως κάνουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες, και είναι καλό να συμφωνούμε πάνω σε αυτό».
Ho ricevuto oggi con piacere il Segretario di Stato americano Marco Rubio a Palazzo Chigi. Abbiamo avuto un ampio e costruttivo confronto, durante il quale abbiamo affrontato numerose questioni, dai rapporti bilaterali tra Italia e Stati Uniti fino alle principali questioni… pic.twitter.com/FgrT8C36cd— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) May 8, 2026
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
