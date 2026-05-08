Η CPJ καλεί τις ΗΠΑ να ολοκληρώσουν την έρευνα για τον θάνατο της Σιρίν Αμπού Άκλεχ
Η Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων εκφράζει ανησυχία για την έλλειψη προόδου στην έρευνα για τη δολοφονία της αμερικανοπαλαιστίνιας δημοσιογράφου από ισραηλινά πυρά

Η Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων (CPJ) κάλεσε χθες Πέμπτη τις αμερικανικές αρχές να συνεχίσουν και να ολοκληρώσουν την έρευνά τους για τον θάνατο της Σιρίν Αμπού Άκλεχ, της γνωστής Αμερικανοπαλαιστίνιας δημοσιογράφου του δικτύου Αλ Τζαζίρα η οποία σκοτώθηκε από πυρά του ισραηλινού στρατού στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη τον Μάιο του 2022.

«Αν και το FBI κατά πληροφορίες άρχισε να διενεργεί έρευνα για τη δολοφονία της τον Νοέμβριο του 2022, δεν έχει σημειωθεί καμιά εμφανής πρόοδος», επικρίνει η CPJ σε ανακοίνωσή της σχετικά με επιστολή που απηύθυνε στον υπηρεσιακό υπουργό Δικαιοσύνης Τοντ Μπλαντς και στον διευθυντή του FBI (της ομοσπονδιακής αστυνομίας), τον Κας Πατέλ.

«Αυτή η ανησυχητική απουσία απτής προόδου--τέσσερα χρόνια μετά τον θάνατο της Αμπού Άκλεχ--σηματοδοτεί σοβαρή αποτυχία της κυβέρνησης των ΗΠΑ να αντιδράσει άμεσα και αμερόληπτα στον φόνο αμερικανίδας υπηκόου από ξένο στρατό», τονίζει η μη κυβερνητική οργάνωση υπεράσπισης της ελευθερίας του Τύπου στη δισέλιδη επιστολή.

Η Σιρίν Αμπού Άκλεχ, γνωστή για την κάλυψη της ισραηλινοπαλαιστινιακής σύγκρουσης επί δύο δεκαετίες, σκοτώθηκε στην είσοδο καταυλισμού παλαιστινίων προσφύγων στην Τζενίν, την 11η Μαΐου 2022, ενώ φόραγε κράνος και αλεξίσφαιρο γιλέκο που ανέγραφε «Τύπος».

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός την εποχή, ο Ναφτάλι Μπένετ, είχε υποστηρίξει αρχικά πως πιθανόν σκοτώθηκε από πυρά παλαιστίνιων μαχητών.

Κατόπιν όμως εσωτερική έρευνα του ισραηλινού στρατού κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπήρχε «ισχυρή πιθανότητα» η ρεπόρτερ, 51 ετών, «να χτυπήθηκε, από ατύχημα, από σφαίρα του ισραηλινού στρατού εναντίον υπόπτων παλαιστινίων ενόπλων». Οι ισραηλινές αρχές απέρριψαν ωστόσο κάθε ενδεχόμενο να διεξαχθεί ποινική δίκη.

Δημοσιογραφικές έρευνες υπέδειξαν, απεναντίας, ότι η δημοσιογράφος στοχοποιήθηκε εσκεμμένα--από επίλεκτο σκοπευτή.

Σε ανακοίνωσή της, που δημοσιοποιήθηκε επίσης χθες από τη CPJ, η οικογένεια της Σιρίν Αμπού Άκλεχ δήλωσε «βαθιά απογοητευμένη» εξαιτίας της «απουσίας ουσιαστικής δράσης» από πλευράς των κυβερνήσεων των προέδρων Ντόναλντ Τραμπ και Τζο Μπάιντεν.

«Αυτή η συνεχιζόμενη ατιμωρησία στέλνει το επικίνδυνο μήνυμα ότι οι δημοσιογράφοι μπορούν να στοχοποιούνται χωρίς καμιά συνέπεια», ανέφερε η οικογένεια.

Στην ετήσια έκθεσή της που έδωσε στη δημοσιότητα τον Φεβρουάριο, η CPJ επέρριψε στον στρατό του Ισραήλ την ευθύνη για τα δυο τρίτα των 129 θανάτων δημοσιογράφων ή εργαζόμενων στον Τύπο που σκοτώθηκαν το 2025 σε όλο τον κόσμο.

Ο στρατός του Ισραήλ από την πλευρά του είχε τότε απορρίψει «σθεναρά» τις «κατηγορίες» της ΜΚΟ, διαβεβαιώνοντας πως δεν στοχοποιεί «εσκεμμένα» ούτε «δημοσιογράφους» ούτε «μέλη των οικογενειών τους».

