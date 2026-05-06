Βρετανός παιδόφιλος μετέτρεψε την αποθήκη του σπιτιού του σε τεράστιο οπλοστάσιο και τόπο λατρείας των Ναζί, βίντεο και φωτογραφίες

Ο καταδικασμένος, Πολ Πέιτζ

Convicted paedophile and former soldier Paul Page, 52, has been jailed for six years at the Old Bailey after turning his garden shed into a Nazi-themed armoury packed with over 600 weapons.



May 6, 2026

«Έπικίνδυνο μείγμα εξτρεμιστικής εμμονής, όπλων και εκρηκτικών υλών»

Βίντεο από τη σύλληψή του δείχνει αστυνομικούς να ερευνούν μεγάλες ποσότητες όπλων και πυρομαχικών μέσα στην αποθήκη.Κατά τις ανακρίσεις, ο Πέιτζ αρνήθηκε ότι είχε ακροδεξιές ή εξτρεμιστικές πεποιθήσεις, παρά το γεγονός ότι χρησιμοποιούσε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιλάμβανε αριθμούς συνδεδεμένους με τον Αδόλφος Χίτλερ, ενώ έφερε και τατουάζ που σχετιζόταν με την ιδεολογία της λευκής υπεροχής.Τελικά παραδέχθηκε την ενοχή του στο δικαστήριο Όλντ Μπέιλι για δύο κατηγορίες κατοχής εγγράφου ή αρχείου που θα μπορούσε να φανεί χρήσιμο σε άτομο που προετοιμάζει τρομοκρατική ενέργεια, καθώς και για δύο κατηγορίες κατοχής εκρηκτικής ύλης.Παράλληλα, δήλωσε ένοχος για τέσσερις κατηγορίες κατοχής πυροβόλου όπλου χωρίς άδεια, δύο κατηγορίες που αφορούσαν απαγορευμένα πυροβόλα όπλα, κατοχή απαγορευμένων πυρομαχικών και κατοχή πυρομαχικών χωρίς πιστοποιητικό.Το δικαστήριο τον καταδίκασε χθες σε έξι χρόνια κάθειρξης.Μετά την αποφυλάκισή του, θα τεθεί υπό αυστηρά περιοριστικά μέτρα, τα οποία περιλαμβάνουν πενταετή εντολή πρόληψης σοβαρού εγκλήματος και δεκαετή υποχρέωση γνωστοποίησης στοιχείων στις αρχές.Ο δικαστής της υπόθεσης ανέφερε από την πλευρά του ότι ο κατηγορούμενος περιέγραφε την αποθήκη του ως «ανδρικό καταφύγιο» και «προσωπικό μουσείο».«Είναι ξεκάθαρο ότι έχετε εμμονή με τα όπλα και τα εργαλεία», είπε ο δικαστής.«Όλα αυτά τα αντικείμενα φυλάσσονταν σε κατοικημένη περιοχή και, παρότι υποστηρίξατε ότι ο χώρος ήταν κλειδωμένος, δεν ήταν αδύνατο να έχουν πρόσβαση τα παιδιά σας», πρόσθεσε.Ο ίδιος σημείωσε επίσης ότι ο Πέιτζ αντιμετώπισε προβλήματα μετατραυματικού στρες (PTSD) που συνδέονταν με τη θητεία του στον στρατό, όσο βρισκόταν υπό κράτηση.Η επικεφαλής της ERSOU, Χάνα Γουίλκινσον, δήλωσε: «Δεν επρόκειτο για μια αθώα συλλογή. Ήταν ένα επικίνδυνο μείγμα εξτρεμιστικής εμμονής, όπλων και εκρηκτικών υλών. Ο Πέιτζ είχε περιτριγυρίσει τον εαυτό του με αντικείμενα ικανά να προκαλέσουν καταστροφική ζημιά, μαζί με οδηγίες για το πώς αυτά θα μπορούσαν να μετατραπούν σε φονικά μέσα».«Αν η κατάσταση παρέμενε ανεξέλεγκτη, θα μπορούσε να είχε οδηγήσει σε τραγωδία. Η ποινή του αντανακλά τον πραγματικό κίνδυνο που αποτελούσε, ενώ η απομάκρυνση αυτού του οπλοστασίου από την κατοχή του προστάτευσε αναμφίβολα το κοινό», συμπλήρωσε η Γουίλκινσον.