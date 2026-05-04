Το Ιράκ έστειλε δεκάδες βυτιοφόρα γεμάτα πετρέλαιο στη Συρία, παρακάμπτοντας το Ορμούζ, δείτε βίντεο με τις ουρές
Τα βυτιοφόρα διέσχισαν το χερσαίο συνοριακό πέρασμα Ράμπια-Αλ Γιαρουμπίγια, που επαναλειτούργησε στις 20 Απριλίου, ύστερα από 13 χρόνια 

Το Ιράκ πραγματοποίησε την πρώτη του εξαγωγή αργού πετρελαίου προς τη Συρία την Παρασκευή, μέσω του χερσαίου συνοριακού περάσματος Ράμπια-Αλ Γιαρουμπίγια, αποστέλλοντας αρχικά 70 βυτιοφόρα, σύμφωνα με την Αρχή Συνοριακών Περασμάτων και όπως μετέδωσε το πρακτορείο Anadolu.

Σε ρεπορτάζ του ιρακινού πρακτορείου ειδήσεων επισημάνθηκε ότι η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με βάση εγκεκριμένες κανονιστικές και ασφαλιστικές διαδικασίες, υπό την άμεση εποπτεία κυβερνητικών αρχών και με στόχο να προσπελαστεί το αδιέξοδο που έχει προκαλέσει ο αποκλεισμός στα Στενά του Ορμούζ. Στόχος είναι να φτάσει το πετρέλαιο σε λιμάνι της Συρίας στη Μεσόγειο και από εκεί να διοχετευθεί στην Ευρώπη.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο, δείχνουν δεκάδες φορτηγά να έχουν δημιουργήσει τεράστια ουρά, περιμένοντας να διασχίσουν το πέρασμα και να μπουν στη Συρία.



Το πέρασμα επαναλειτούργησε στις 20 Απριλίου, ύστερα από 13 χρόνια διακοπής λόγω της κατάστασης ασφαλείας και των στρατιωτικών επιχειρήσεων που συνδέονταν με τον πόλεμο στη Συρία.



Πρόκειται για το τέταρτο χερσαίο πέρασμα μεταξύ Συρίας και Ιράκ που επανέρχεται σε λειτουργία, μετά την επαναλειτουργία των διελεύσεων Αλ-Καΐμ-Αλ-Μπουκάμαλ και Αλ-Ουαλίντ-Αλ-Τανφ, μετά την πτώση του καθεστώτος του Μπασάρ αλ-Άσαντ τον Δεκέμβριο του 2024.

Η Syrian Petroleum Company εκτιμά ότι η ροή ιρακινού καυσίμου θα φτάσει περίπου τους 500.000 μετρικούς τόνους μηνιαίως.
