Το Ιράκ έστειλε δεκάδες βυτιοφόρα γεμάτα πετρέλαιο στη Συρία, παρακάμπτοντας το Ορμούζ, δείτε βίντεο με τις ουρές

Τοπραγματοποίησε την πρώτη του εξαγωγή αργού πετρελαίου προς τη Συρία την Παρασκευή, μέσω του χερσαίου συνοριακού περάσματος, αποστέλλοντας αρχικά, σύμφωνα με την Αρχή Συνοριακών Περασμάτων και όπως μετέδωσε το πρακτορείοΣε ρεπορτάζ του ιρακινού πρακτορείου ειδήσεων επισημάνθηκε ότι η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με βάση εγκεκριμένες κανονιστικές και ασφαλιστικές διαδικασίες, υπό την άμεση εποπτεία κυβερνητικών αρχών και με στόχο να προσπελαστεί το αδιέξοδο που έχει προκαλέσει ο αποκλεισμός στα. Στόχος είναι να φτάσει το πετρέλαιο σε λιμάνι της Συρίας στη Μεσόγειο και από εκεί να διοχετευθεί στην Ευρώπη.Βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο, δείχνουν δεκάδες φορτηγά να έχουν δημιουργήσει τεράστια ουρά, περιμένοντας να διασχίσουν το πέρασμα και να μπουν στηΤο πέρασμα επαναλειτούργησε στις, ύστερα απόδιακοπής λόγω της κατάστασης ασφαλείας και των στρατιωτικών επιχειρήσεων που συνδέονταν με τον πόλεμο στη Συρία.Πρόκειται για το τέταρτο χερσαίο πέρασμα μεταξύ Συρίας και Ιράκ που επανέρχεται σε λειτουργία, μετά την επαναλειτουργία των διελεύσεων Αλ-Καΐμ-Αλ-Μπουκάμαλ και Αλ-Ουαλίντ-Αλ-Τανφ, μετά την πτώση του καθεστώτος τουτον Δεκέμβριο του 2024.εκτιμά ότι η ροή ιρακινού καυσίμου θα φτάσει περίπου τους