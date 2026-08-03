Ταυτοποιήθηκε ο 24χρονος δράστης που σκότωσε δύο ανθρώπους σε εστιατόριο στις ΗΠΑ και αυτοκτόνησε

Επτά τραυματίες από την επίθεση σε κατάστημα In-N-Out στο Αϊντάχο – Άγνωστα παραμένουν τα κίνητρά του





Σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας του Τουίν Φολς, Μάθιου Χικς, ο 24χρονος, ο οποίος ήταν οπλισμένος με τυφέκιο τύπου AR, άρχισε να πυροβολεί μέσα στο εστιατόριο και στη συνέχεια βγήκε στον χώρο στάθμευσης, προκαλώντας πανικό.













Εκτός υπηρεσίας αστυνομικός και πολίτης τον σταμάτησαν Καθοριστική αποδείχθηκε η επέμβαση ενός αστυνομικού που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας και ενός πολίτη, οι οποίοι αντέδρασαν άμεσα και αντάλλαξαν πυρά με τον δράστη.



Βίντεο από το σημείο καταγράφει έναν άνδρα οπλισμένο με πιστόλι να ανταποδίδει τα πυρά έξω από το εστιατόριο.



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«Θέλουμε να επαινέσουμε τον εκτός υπηρεσίας αστυνομικό και τον πολίτη για τον ηρωισμό τους. Πιστεύουμε ότι οι ενέργειές τους ανάγκασαν τον δράστη να απομακρυνθεί από το σημείο, αποτρέποντας ακόμη περισσότερα θύματα», δήλωσε ο Μάθιου Χικς.



Βίντεο που κατέγραψε διερχόμενο όχημα φαίνεται να δείχνει τον δράστη να κινείται στον χώρο στάθμευσης και να στρέφει το τυφέκιό του προς το παράθυρο οδηγού ενός μπλε Tesla, πυροβολώντας δύο φορές.



Νεκρός από αυτοπυροβολισμό έπεσε ο 24χρονος Τσαντ Γουίλιαμς, ο οποίος το Σάββατο άνοιξε πυρ μέσα και έξω από εστιατόριο της αλυσίδας In-N-Out στην πόλη Τουίν Φολς του Αϊντάχο στις ΗΠΑ, σκοτώνοντας δύο ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους επτά. Οι Αρχές ανακοίνωσαν την ταυτότητα του δράστη, ενώ συνεχίζουν τις έρευνες για τα κίνητρα της επίθεσης.Σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας του Τουίν Φολς, Μάθιου Χικς, ο 24χρονος, ο οποίος ήταν οπλισμένος με τυφέκιο τύπου AR, άρχισε να πυροβολεί μέσα στο εστιατόριο και στη συνέχεια βγήκε στον χώρο στάθμευσης, προκαλώντας πανικό.Ο επικεφαλής της αστυνομίας χαρακτήρισε το σκηνικό «εξαιρετικά χαοτικό», καθώς εργαζόμενοι και πελάτες προσπαθούσαν να απομακρυνθούν από τα πυρά.Καθοριστική αποδείχθηκε η επέμβαση ενός αστυνομικού που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας και ενός πολίτη, οι οποίοι αντέδρασαν άμεσα και αντάλλαξαν πυρά με τον δράστη.Βίντεο από το σημείο καταγράφει έναν άνδρα οπλισμένο με πιστόλι να ανταποδίδει τα πυρά έξω από το εστιατόριο.«Θέλουμε να επαινέσουμε τον εκτός υπηρεσίας αστυνομικό και τον πολίτη για τον ηρωισμό τους. Πιστεύουμε ότι οι ενέργειές τους ανάγκασαν τον δράστη να απομακρυνθεί από το σημείο, αποτρέποντας ακόμη περισσότερα θύματα», δήλωσε ο Μάθιου Χικς.Βίντεο που κατέγραψε διερχόμενο όχημα φαίνεται να δείχνει τον δράστη να κινείται στον χώρο στάθμευσης και να στρέφει το τυφέκιό του προς το παράθυρο οδηγού ενός μπλε Tesla, πυροβολώντας δύο φορές.





Στη συνέχεια χαμήλωσε το όπλο και απομακρύνθηκε τρέχοντας, έχοντας ακόμη το τυφέκιο στα χέρια του.



Τελικά, έβαλε τέλος στη ζωή του με αυτοπυροβολισμό.



Δύο νεκροί και επτά τραυματίες Από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους δύο άνθρωποι, εκ των οποίων ο ένας ήταν εργαζόμενος στο κατάστημα In-N-Out, όπως επιβεβαίωσε με ανακοίνωσή της η πρόεδρος της αλυσίδας, Λίνσι Σνάιντερ.



Οι Αρχές δεν έχουν ακόμη δώσει στη δημοσιότητα τα στοιχεία των δύο θυμάτων.



Επτά ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν από τα πυρά. Οι δύο έχουν ήδη λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο, τρεις νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση, ενώ δύο παραμένουν σε κρίσιμη κατάσταση.



Μεταξύ των τραυματιών βρίσκεται και ο οδηγός ταξί Τέρι Ντάντλεϊ, χήρος και πατέρας τεσσάρων παιδιών.







Σύμφωνα με διαδικτυακή εκστρατεία οικονομικής ενίσχυσης για την κάλυψη των ιατρικών του εξόδων, ο Ντάντλεϊ δέχθηκε δύο σφαίρες στην πλάτη ενώ φόρτιζε το Tesla του.



Στο κείμενο της καμπάνιας περιγράφεται ως ένας άνθρωπος που «πάντα έβαζε τους άλλους πάνω από τον εαυτό του», εργαζόταν σκληρά και δεν δίσταζε ποτέ να βοηθήσει όσους είχαν ανάγκη.



Συνεργάζεται η οικογένεια του δράστη Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο Τσαντ Γουίλιαμς έδρασε μόνος του και ότι η οικογένειά του συνεργάζεται πλήρως με τις Αρχές.



«Και οι δικές τους καρδιές είναι ραγισμένες αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας, αναφερόμενος στους συγγενείς του 24χρονου.



Τα κίνητρα της επίθεσης παραμένουν άγνωστα, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.