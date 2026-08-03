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Εκτέλεση δύο Ιρανών που κατηγορήθηκαν ότι εργάζονταν για το Ισραήλ
ΚΟΣΜΟΣ
Ιράν Ισραήλ

Εκτέλεση δύο Ιρανών που κατηγορήθηκαν ότι εργάζονταν για το Ισραήλ

Κατηγορήθηκαν ότι μετέφεραν στο Ισραήλ τις συντεταγμένες ευαίσθητης στρατιωτικής εγκατάστασης κατά τη διάρκεια πολέμου - Η είδηση μεταδόθηκε από το Fars

Εκτέλεση δύο Ιρανών που κατηγορήθηκαν ότι εργάζονταν για το Ισραήλ
Το Ιράν εκτέλεσε σήμερα δύο Ιρανούς υπηκόους αφού τους κατηγόρησε ότι στη διάρκεια του πολέμου στο Ιράν έστειλαν στο Ισραήλ τις συντεταγμένες ευαίσθητης στρατιωτικής εγκατάστασης, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Fars.

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