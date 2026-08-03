Φοιτητές και φοιτήτριες από την Ελλάδα μιλούν για τις σπουδές τους σε αναγνωρισμένη Πολυτεχνική Σχολή στην Κύπρο.
Εκτέλεση δύο Ιρανών που κατηγορήθηκαν ότι εργάζονταν για το Ισραήλ
Εκτέλεση δύο Ιρανών που κατηγορήθηκαν ότι εργάζονταν για το Ισραήλ
Κατηγορήθηκαν ότι μετέφεραν στο Ισραήλ τις συντεταγμένες ευαίσθητης στρατιωτικής εγκατάστασης κατά τη διάρκεια πολέμου - Η είδηση μεταδόθηκε από το Fars
Το Ιράν εκτέλεσε σήμερα δύο Ιρανούς υπηκόους αφού τους κατηγόρησε ότι στη διάρκεια του πολέμου στο Ιράν έστειλαν στο Ισραήλ τις συντεταγμένες ευαίσθητης στρατιωτικής εγκατάστασης, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Fars.
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