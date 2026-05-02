Τουλάχιστον 11 νεκροί και 30 τραυματίες σε ανατροπή τουριστικού λεωφορείου στο Μεξικό, δείτε βίντεο
Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 30 τραυματίστηκαν χθες Παρασκευή όταν τουριστικό λεωφορείο εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε στην πολιτεία Ναγιαρίτ, στο δυτικό Μεξικό.
Το λεωφορείο, στο οποίο επέβαιναν εκδρομείς από την πολιτεία Χαλίσκο, βγήκε από τον δρόμο και ανατράπηκε κοντά στην πόλη Αματλάν ντε Κάνιας, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Τα αίτια του τροχαίου παραμένουν αδιευκρίνιστα μέχρι στιγμής.
Έξι επιβαίνοντες ανασύρθηκαν νεκροί, ενώ πέντε τραυματίες άφησαν την τελευταία τους πνοή σε νοσοκομείο.
Τα θανατηφόρα τροχαία είναι συχνά στο Μεξικό. Τον περασμένο Σεπτέμβριο, τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 60 τραυματίστηκαν όταν εμπορευματική αμαξοστοιχία παρέσυρε διώροφο λεωφορείο στο κεντρικό Μεξικό. Τον Φεβρουάριο του 2025, περισσότεροι από 40 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο στο νότιο τμήμα της χώρας, όταν λεωφορείο που εκτελούσε δρομολόγιο από το Ταμπάσκο προς το Κανκούν συγκρούστηκε με φορτηγό και τυλίχθηκε στις φλόγες.
𝗦𝘂𝗯𝗲 𝗮 𝟭𝟬 𝗲𝗹 𝗻ú𝗺𝗲𝗿𝗼 𝗱𝗲 𝗳4𝗹𝗹𝗲𝗰1𝗱0𝘀 𝘁𝗿𝗮𝘀 𝘃𝗼𝗹𝗰𝗮𝗱𝘂𝗿𝗮 𝗲𝗻 𝗔𝗺𝗮𝘁𝗹á𝗻 𝗱𝗲 𝗖𝗮ñ𝗮𝘀, 𝗡𝗮𝘆𝗮𝗿𝗶𝘁— Notigram Jalisco (@NotigramJal) May 1, 2026
El número de víct1m4s mort4l3s por la volcadura de un camión de pasajeros en la comunidad Pie de la Cuesta en límites con Jalisco se elevó a… pic.twitter.com/PZdBLoHmlc
𝗔𝗺𝗮𝘁𝗹á𝗻 𝗱𝗲 𝗖𝗮ñ𝗮𝘀, 𝗡𝗮𝘆𝗮𝗿𝗶𝘁: 𝗦𝘂𝗯𝗲 𝗮 𝟭𝟭 𝗲𝗹 𝗻ú𝗺𝗲𝗿𝗼 𝗱𝗲 𝗳𝗮𝗹𝗹𝗲𝗰𝗶𝗱𝗼𝘀 𝘁𝗿𝗮𝘀 𝗮𝗰𝗰𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝗲— Notigram Jalisco (@NotigramJal) May 1, 2026
La Fiscalía General del Estado de Nayarit informó que ya son 11 las personas fallecidas tras el accidente registrado en el municipio de Amatlán… pic.twitter.com/OyaiHgjE3u
