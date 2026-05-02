Τουλάχιστον 11 νεκροί και 30 τραυματίες σε ανατροπή τουριστικού λεωφορείου στο Μεξικό, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Μεξικό Τροχαίο δυστύχημα

Τουλάχιστον 11 νεκροί και 30 τραυματίες σε ανατροπή τουριστικού λεωφορείου στο Μεξικό, δείτε βίντεο

Έξι επιβαίνοντες ανασύρθηκαν νεκροί, ενώ πέντε τραυματίες άφησαν την τελευταία τους πνοή σε νοσοκομείο

Τουλάχιστον 11 νεκροί και 30 τραυματίες σε ανατροπή τουριστικού λεωφορείου στο Μεξικό, δείτε βίντεο
Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 30 τραυματίστηκαν χθες Παρασκευή όταν τουριστικό λεωφορείο εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε στην πολιτεία Ναγιαρίτ, στο δυτικό Μεξικό.

Το λεωφορείο, στο οποίο επέβαιναν εκδρομείς από την πολιτεία Χαλίσκο, βγήκε από τον δρόμο και ανατράπηκε κοντά στην πόλη Αματλάν ντε Κάνιας, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Τα αίτια του τροχαίου παραμένουν αδιευκρίνιστα μέχρι στιγμής.



Έξι επιβαίνοντες ανασύρθηκαν νεκροί, ενώ πέντε τραυματίες άφησαν την τελευταία τους πνοή σε νοσοκομείο.



Τα θανατηφόρα τροχαία είναι συχνά στο Μεξικό. Τον περασμένο Σεπτέμβριο, τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 60 τραυματίστηκαν όταν εμπορευματική αμαξοστοιχία παρέσυρε διώροφο λεωφορείο στο κεντρικό Μεξικό. Τον Φεβρουάριο του 2025, περισσότεροι από 40 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο στο νότιο τμήμα της χώρας, όταν λεωφορείο που εκτελούσε δρομολόγιο από το Ταμπάσκο προς το Κανκούν συγκρούστηκε με φορτηγό και τυλίχθηκε στις φλόγες.

