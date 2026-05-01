Ένοχος για τρομοκρατία ο άνδρας που προσπάθησε να εισβάλει στην ισραηλινή πρεσβεία στο Λονδίνο
Οι ένορκοι χρειάστηκαν σχεδόν 14 ώρες διαβουλεύσεων πριν απορρίψουν τους ισχυρισμούς του και τον κρίνουν ένοχο
Ένοχος κρίθηκε 34χρονος Κουβεϊτιανός μετανάστης για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας και κατοχή μαχαιριών, μετά από απόπειρα εισβολής στην πρεσβεία του Ισραήλ στο Λονδίνο.
Το δικαστήριο του Old Bailey στο Λονδίνο έκρινε την Παρασκευή ένοχο τον 34χρονο Αμπντουλάχ Αλμπάντρι για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας και παράνομη κατοχή δύο μαχαιριών.
Η υπόθεση αφορά περιστατικό που σημειώθηκε τον Απρίλιο του περασμένου έτους, όταν ο κατηγορούμενος προσπάθησε να εισέλθει στον χώρο της ισραηλινής πρεσβείας στο δυτικό Λονδίνο, λίγες εβδομάδες μετά την απόρριψη της αίτησής του για άσυλο.
Οι ένορκοι χρειάστηκαν περίπου 14 ώρες διαβουλεύσεων πριν καταλήξουν στην ενοχή του.
Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, ένοπλοι αστυνομικοί ακινητοποίησαν τον Αλμπάντρι τη στιγμή που σκαρφάλωνε φράκτη ύψους περίπου 2,5 μέτρων στην πρεσβεία, ενώ πάνω του έφερε δύο μαχαίρια.
Η στιγμή της σύλληψης και τα ευρήματα
Κατά την έρευνα των αρχών εντοπίστηκαν επίσης ένα σημείωμα τύπου «μαρτυρίου», καθώς και άλλα στοιχεία που αξιολογήθηκαν ως ενδείξεις προετοιμασίας επίθεσης.
Σε βίντεο από κάμερες αστυνομικών που προβλήθηκε στη δίκη, ο κατηγορούμενος φέρεται να λέει: «Θέλω να διαπράξω έγκλημα εκεί μέσα, γιατί με σταματάτε;».
Ο Αλμπάντρι αρνήθηκε ότι είχε πρόθεση να προκαλέσει βλάβη, υποστηρίζοντας ότι τα μαχαίρια προορίζονταν για προσωπική χρήση, καθώς ήταν άστεγος.
Οι ισχυρισμοί της υπεράσπισης
Ο δικηγόρος του, Κρις Χένρι, ανέφερε στο δικαστήριο ότι ο εντολέας του βρισκόταν σε «κατάσταση απόλυτης απόγνωσης», επισημαίνοντας ότι είχε επιχειρήσει να ζητήσει βοήθεια μετά την απόρριψη της αίτησης ασύλου και την απομάκρυνσή του από δομή φιλοξενίας.
Ο ίδιος ο κατηγορούμενος υποστήριξε επίσης ότι είχε στοχοποιηθεί και φυλακιστεί στο Κουβέιτ λόγω της δράσης του για τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Όπως αναφέρθηκε στη δίκη, ο 34χρονος είχε εισέλθει δύο φορές στο Ηνωμένο Βασίλειο μέσω μικρών σκαφών, ενώ η αίτησή του για άσυλο απορρίφθηκε τον Απρίλιο του 2025.
Μετά την ετυμηγορία των ενόρκων, ο κατηγορούμενος τέθηκε υπό κράτηση και αναμένεται η επιβολή ποινής σε μεταγενέστερη ημερομηνία.
