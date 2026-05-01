Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ μείωσε τον αριθμό των κυανοκράνων για το Νότιο Σουδάν
Παρατάθηκε η αποστολή, αλλά με δραστική μείωση της δύναμής της
Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ παρέτεινε χθες Πέμπτη για έναν χρόνο την εντολή της ειρηνευτικής αποστολής στο Νότιο Σουδάν (UNMISS στα αγγλικά), μειώνοντας όμως τον μέγιστο αριθμό των κυανοκράνων που υπηρετούν σε αυτήν, παρά τις ενστάσεις διαφόρων κρατών.
Η απόφαση, που υιοθετήθηκε με 13 ψήφους υπέρ και 2 αποχές (Ρωσία και Κίνα) παρατείνει ως την 30ή Απριλίου 2027 την εντολή της αποστολής που αναπτύχθηκε το 2011, μετά τη γέννηση του νέου κράτους.
Το Συμβούλιο Ασφαλείας ωστόσο αποφάσισε να μειώσει τον μέγιστο αριθμό των στρατιωτικών και των αστυνομικών που υπηρετούν στις τάξεις της σε 12.500 και 2.100 αντιστοίχως (από 17.000 και 2.100 μέχρι χθες).
Και, δηλώνοντας «έτοιμο να εξετάσει» κι άλλες «προσαρμογές», ζήτησε από τον Γενικό Γραμματέα να του παρουσιάσει μέσα σε τρεις μήνες «αποτίμηση της επάρκειας» της δύναμης.
Η μείωση των στρατιωτικών, που επέκριναν η Κίνα, η Ρωσία, το Πακιστάν και άλλα τρία κράτη μέλη του ΣΑ από την Αφρική (ΛΔ Κονγκό, Λιβερία, Σομαλία) δεν μεταβάλει την κατάσταση στο πεδίο.
Η UNMISS είχε ήδη δει το προσωπικό της να μειώνεται, εξαιτίας των δημοσιονομικών περικοπών που πλήττουν όλες τις αποστολές του ΟΗΕ. Σύμφωνα με τους αριθμούς του διεθνούς οργανισμού, διέθετε σχεδόν 9.000 στρατιωτικούς, από σχεδόν 14.000 έναν χρόνο νωρίτερα.
