Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ μείωσε τον αριθμό των κυανοκράνων για το Νότιο Σουδάν

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ παρέτεινε χθες Πέμπτητην εντολή της ειρηνευτικής αποστολής στο Νότιο Σουδάν (UNMISS στα αγγλικά), μειώνοντας όμως τον μέγιστο αριθμό των κυανοκράνων που υπηρετούν σε αυτήν, παρά τις ενστάσεις διαφόρων κρατών.Η απόφαση, που υιοθετήθηκε με 13 ψήφους υπέρ και 2 αποχές () παρατείνειτην εντολή της αποστολής που αναπτύχθηκε το 2011, μετά τη γέννηση του νέου κράτους.Το Συμβούλιο Ασφαλείας ωστόσο αποφάσισε να μειώσει τον μέγιστο αριθμό των στρατιωτικών και των αστυνομικών που υπηρετούν στις τάξεις τηςΚαι, δηλώνοντας «έτοιμο να εξετάσει» κι άλλες «προσαρμογές», ζήτησε από τον Γενικό Γραμματέα να του παρουσιάσει μέσα σε τρεις μήνες «αποτίμηση της επάρκειας» της δύναμης.Η μείωση των στρατιωτικών, πουδεν μεταβάλει την κατάσταση στο πεδίο.Η UNMISS είχε ήδη δει το προσωπικό της να μειώνεται, εξαιτίας των δημοσιονομικών περικοπών που πλήττουν όλες τις αποστολές του ΟΗΕ. Σύμφωνα με τους αριθμούς του διεθνούς οργανισμού, διέθετε σχεδόν 9.000 στρατιωτικούς, από σχεδόν 14.000 έναν χρόνο νωρίτερα.