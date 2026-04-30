Θετικός δηλώνει ο Τραμπ για τη συμμετοχή του Ιράν στο Μουντιάλ του 2026
Είμαι ΟΚ, δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ μετά και τη επιβεβαίωση από τον Τζιάνι Ινφαντίνο ότι οι Ιρανοί θα συμμετέχουν κανονικά στο ερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο
Ο πρόεδρος των Ηνωμένες Πολιτείες, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Πέμπτη (30/4) σε δημοσιογράφους ότι «είμαι “ΟΚ”» με τη συμμετοχή του Ιράν στο Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA, το οποίο θα διεξαχθεί στη Βόρεια Αμερική τον Ιούνιο και τον Ιούλιο.
Οι δηλώσεις αυτές ήρθαν λίγο μετά την τοποθέτηση του προέδρου της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, ο οποίος ανέφερε νωρίτερα την Πέμπτη (30/4) στο συνέδριο της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής συνομοσπονδίας ότι το Ιράν «...θα δώσει κανονικά το "παρών" στη διοργάνωση και θα αγωνιστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες».
«Αν το είπε ο Τζιάνι, είμαι ΟΚ», τόνισε ο Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο. «Ξέρετε κάτι; Αφήστε τους να παίξουν».
Reporter: FIFA says Iran will play in the World Cup in the U.S.— Clash Report (@clashreport) April 30, 2026
Trump: If Gianni said it, I am okay. Gianni Infantino—that is a piece of work. pic.twitter.com/QwIZXWKNUw
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
