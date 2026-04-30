Αποχωρεί από τη Μέση Ανατολή το αεροπλανοφόρο Gerald R. Ford: Βρίσκεται σε επιχειρήσεις πάνω από 10 διαδοχικούς μήνες

Το Gerald R. Ford απέπλευσε από τη βάση του τον Ιούνιο του 2025 με αρχικό προορισμό την Ευρώπη, ωστόσο στη συνέχεια ανακατευθύνθηκε στην Καραϊβική για να καταλήξει στη Μέση Ανατολή - Υπέστη ζημιές μετά από πυρκαγιά σε χώρο πλυντηρίων