Γιατί έφυγε από τη Σούδα και πλέει προς Κροατία το αεροπλανοφόρο Gerald R. Ford, η φωτιά και οι απίθανες θεωρίες συνωμοσίας

Στο πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο είχε ξεσπάσει φωτιά κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεών του στον πόλεμο του Ιράν - Η κόπωση στο πλήρωμα, οι αντιδράσεις και η πολιτική αντιπαράθεση στις ΗΠΑ

βαλλιστικούς πυραύλους το μεγαλύτερο (333 μέτρα μήκος) και νεότερο (9 ετών) αεροπλανοφόρο στον κόσμο.



Εντούτοις η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) έσπευσε να διαψεύσει κατηγορηματικά τις σχετικές πληροφορίες, υπογραμμίζοντας πως το ισχυρότερο πολεμικό πλοίο στη γη συνέχιζε να εκτελεί πτητικές λειτουργίες κατά τη διάρκεια της επιχείρησης «Epic Fury».



επεκτάθηκε γρήγορα μέχρι την προβλήτα -και χωρίς αναγκαστικά να γίνει πλήρως αντιληπτή εξαρχής λόγω των μονώσεων- στους χώρους διαβίωσης και κατάκλισης, με αποτέλεσμα την ιατρική περίθαλψη στην περίπτωση δύο ναυτών κατά τους New York Times, την παροχή πρώτων βοηθειών για εισπνοή καπνού σε άλλους 200, αλλά και την καταστροφή περισσότερων από 100 κλινών μέσω των αεραγωγών, σε ένα πρωτοφανές πλήγμα στην διεθνή εικόνα του, αλλά και το ηθικό του πληρώματός του, το οποίο αγγίζει τα 4.000 στελέχη.



Ιδίως, όταν πρόκειται για ένα αεροπλανοφόρο αξίας 13 δισ. δολαρίων, το οποίο, ωστόσο, είχε αντιμετωπίσει και προβλήματα με τις υδραυλικές εγκαταστάσεις του εν πλω το προηγούμενο χρονικό διάστημα, με τον αμερικανικό Τύπο να κάνει λόγο για φραγμένα συστήματα και ουρές στις τουαλέτες. Σε κάθε περίπτωση, όμως, και μετά την πυρκαγιά που έκαιγε, κατά πληροφορίες, για 30 ώρες περίπου, το αεροπλανοφόρο παρέμενε πλήρως λειτουργικό, αφού δεν καταγράφηκε ζημιά στο σύστημα πρόωσης του πλοίου, σύμφωνα με τους επιτελείς των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, παρότι οι επισκευές του κρίθηκαν ως κάτι περισσότερο από άμεσες και απαραίτητες.



Στελέχη, άλλωστε, των ενόπλων δυνάμεων ευρωπαϊκών χωρών εκτίμησαν εξαρχής πως θα ήταν πολύ δύσκολο το αεροπλανοφόρο, το οποίο φέρει 75 σύγχρονα μαχητικά αεροσκάφη και ραντάρ τελευταίας τεχνολογίας, να απέπλεε για τις ΗΠΑ χωρίς μια εκτεταμένη επιχείρηση αποκατάστασης των βλαβών ενδιάμεσα σε κάποια κοντινή βάση, καθώς πληροφορίες θέλουν τουλάχιστον 600 μέλη του πληρώματος να έχουν απωλέσει τα κρεβάτια τους. Για το λόγο αυτό, πάνω από 1.000 στρώματα αφαιρέθηκαν από το μελλοντικό αεροπλανοφόρο USS John F. Kennedy, που μαζί με ρούχα έχουν ήδη αποσταλεί στο αεροπλανοφόρο μετά την καταστροφή στους χώρους των πλυντηρίων, που προκάλεσε η πυρκαγιά.



Από τη Σούδα στην Κροατία Με αυτά τα δεδομένα, η λύση που επιλέχθηκε αρχικά ήταν το αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford να καταπλεύσει στη ναυτική βάση της εβδομάδες επισκευών, σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πηγές, παρότι είχε δημιουργηθεί η εντύπωση πως οι εργασίες αποκατάστασης (όπως καθαρισμός καπνού, έλεγχος συστημάτων κτλ) θα διαρκούσαν το αργότερο μέχρι τις 2 Απριλίου.



Μάλιστα, στις αρχές της περασμένης εβδομάδας το αμερικανικό αεροπλανοφόρο κατέπλευσε στη ναυτική βάση της Σούδας, η οποία από το 2021 διαθέτει αναβαθμισμένες υποδομές συντήρησης, επισκευής και συντήρησης σκαφών, δίνοντας το σήμα για την έναρξη της διαδικασίας αποκατάστασής του. Μόνο που αιφνιδιαστικά τα επόμενα εικοσιτετράωρα έγινε γνωστός ο απόπλους του με προορισμό το Σπλιτ της Κροατίας, χωρίς να παραγνωρίζεται και το κοινωνικό κλίμα που είχε αρχίσει να διαμορφώνεται στα Χανιά.



Λίγα εικοσιτετράωρα μετά την άφιξή του USS Gerald R. Ford στην Κρήτη, τουλάχιστον δύο αντιπολεμικές συγκεντρώσεις είχαν προγραμματιστεί στο νησί, με διοργανωτές την επιτροπή ειρήνης, σωματεία και φοιτητικούς συλλόγους από τη μια, ενώ παγκρήτια αντιπολεμική διαδήλωση είχε προγραμματιστεί για χθες, Σάββατο, στην Βάση της Σούδας, με αφορμή την άφιξη του εμβληματικού αεροπλανοφόρου, στο νησί.



«Η προσέγγιση στο λιμάνι επιτρέπει στο πλοίο να υποβληθεί σε αποτελεσματική αξιολόγηση, επισκευές και ανεφοδιασμό», ανέφερε από πλευράς του το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό. Αν και η πιθανότητα η πυρκαγιά να ξέσπασε από τον αεραγωγό του στεγνωτηρίου φαντάζει εξαιρετικά πιθανή, όπως εξηγούν πηγές με πολύ καλή γνώση των συνθηκών σε μεγάλα πολεμικά πλοία, λόγω ακριβώς της συσσώρευσης χνουδιού, της κακής συντήρησης ή ακόμη και της υπερφόρτωσης, εντούτοις στρατιωτικοί αναλυτές δεν αποκλείουν να έχει επέλθει ένας κορεσμός ως προς τη δυνατότητα του υπερσύγχρονου αεροπλανοφόρου USS Gerald R. Ford να επιχειρεί χωρίς παύση για περισσότερες από 272 μέρες. Στη λογική, βέβαια, της διεκδίκησης του ρεκόρ του αεροπλανοφόρου USS Abraham Lincoln (CVN-72), που έχει θέσει τον πήχη στις 294 μέρες.



Στο ενδεχόμενο μιας τέτοιας «κόπωσης», πυκνώνουν και οι πληροφορίες που θέλουν το αεροπλανοφόρο USS George H. W. Bush να καλύπτει τη θέση του προς επισκευή Ford κι ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς «ερευνώνται» κατά τους Αμερικανούς επιτελείς των ενόπλων δυνάμεων, αποστροφή που έχει δώσει τις τελευταίες ώρες τροφή ακόμη και σε σενάρια περί σαμποτάζ. Πολύ περισσότερο, όταν οι ζημιές από την πυρκαγιά αποδεικνύονται μεγαλύτερης έκτασης από ό,τι αρχικά είχε εκτιμηθεί, ενώ δεν έχει καταστεί ακόμη σαφές αν και μετά τις μερικές επισκευές, θα παραμείνει τελικά ανεπτυγμένο στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο ή την Μέση Ανατολή, αν δεν καταπλεύσει απευθείας από την Κροατία στις Ηνωμένες Πολιτείες.



Θεωρίες συνωμοσίας Πάντως, τα απανωτά «τραύματα» στην επιχειρησιακή δυνατότητα του αεροπλανοφόρου USS Gerald R. Ford, με τελευταία την εκτεταμένη πυρκαγιά, έχουν προβληματίσει τόσο στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, όσο και διεθνείς αναλυτές, αφού είχε προηγηθεί μόλις ένα μήνα πριν το πρόβλημα των υδραυλικών εγκαταστάσεων στις 650 τουαλέτες του πλοίου. Κρίνοντας, μάλιστα, το γεγονός ότι το αεροπλανοφόρο είναι εν πλω για τους εννέα τελευταίους μήνες συνεχόμενα, αφού μετείχε και στην επιχείρηση στην Καραϊβική εναντίον της Βενεζουέλας, που είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη του ζεύγους Μαδούρο, αφήνει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, όπως και αυτό της δολιοφθοράς. Πιθανότητα που δεν αφορά αναγκαστικά μυστικές επιχειρήσεις του Ιράν ή των συμμάχων του, αλλά και το ίδιο το ηθικό και τα σημάδια burn-out του πληρώματος του Ford.



USS Gerald R. Ford (CVN 78) Η πυρκαγιά που ξέσπασε στις 12 Μαρτίου στις εγκαταστάσεις των πλυντηρίων του πυρηνοκίνητου αεροπλανοφόρου , στη διάρκεια των επιχειρήσεων στο θέατρο του πολέμου στο Ιράν, έδωσε την ευκαιρία στην Τεχεράνη να πλήξει το γόητρο του «διαμαντιού του στέμματος» του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού: οι Ιρανοί υποστήριξαν για δεύτερη φορά από την έναρξη της σύρραξης στον Κόλπο ότι χτύπησαν μετο μεγαλύτερο (333 μέτρα μήκος) και νεότερο (9 ετών) αεροπλανοφόρο στον κόσμο.Εντούτοις η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) έσπευσε να διαψεύσει κατηγορηματικά τις σχετικές πληροφορίες, υπογραμμίζοντας πως το ισχυρότερο πολεμικό πλοίο στη γη συνέχιζε να εκτελεί πτητικές λειτουργίες κατά τη διάρκεια της επιχείρησης «Epic Fury». φωτιά , που ξεκίνησε από τα κύρια πλυντήρια-στεγνωτήρια,γρήγορα μέχρι την προβλήτα -και χωρίς αναγκαστικά να γίνει πλήρως αντιληπτή εξαρχής λόγω των μονώσεων- στους χώρους διαβίωσης και κατάκλισης, με αποτέλεσμα την ιατρική περίθαλψη στην περίπτωση δύο ναυτών κατά τους New York Times, την παροχή πρώτων βοηθειών για εισπνοή καπνού σε άλλους 200, αλλά και την καταστροφή περισσότερων από 100 κλινών μέσω των αεραγωγών, σε ένα πρωτοφανές πλήγμα στην διεθνή εικόνα του, αλλά και το ηθικό του πληρώματός του, το οποίο αγγίζει τα 4.000 στελέχη.Ιδίως, όταν πρόκειται για ένααξίας 13 δισ. δολαρίων, το οποίο, ωστόσο, είχε αντιμετωπίσει και προβλήματα με τιςεγκαταστάσεις του εν πλω το προηγούμενο χρονικό διάστημα, με τον αμερικανικό Τύπο να κάνει λόγο για φραγμένα συστήματα και ουρές στις τουαλέτες. Σε κάθε περίπτωση, όμως, και μετά την πυρκαγιά που έκαιγε, κατά πληροφορίες, για 30 ώρες περίπου, το αεροπλανοφόρο παρέμενε πλήρως λειτουργικό, αφού δεν καταγράφηκε ζημιά στο σύστημα πρόωσης του πλοίου, σύμφωνα με τους επιτελείς των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, παρότι οι επισκευές του κρίθηκαν ως κάτι περισσότερο από άμεσες και απαραίτητες.Στελέχη, άλλωστε, των ενόπλων δυνάμεων ευρωπαϊκών χωρών εκτίμησαν εξαρχής πως θα ήταν πολύ δύσκολο το, το οποίο φέρει 75 σύγχρονα μαχητικά αεροσκάφη και ραντάρ τελευταίας τεχνολογίας, να απέπλεε για τις ΗΠΑ χωρίς μια εκτεταμένη επιχείρηση αποκατάστασης των βλαβών ενδιάμεσα σε κάποια κοντινή βάση, καθώς πληροφορίες θέλουν τουλάχιστον 600 μέλη του πληρώματος να έχουν απωλέσει τα κρεβάτια τους. Για το λόγο αυτό, πάνω από 1.000 στρώματα αφαιρέθηκαν από το μελλοντικό αεροπλανοφόρο, που μαζί με ρούχα έχουν ήδη αποσταλεί στο αεροπλανοφόρο μετά την καταστροφή στους χώρους των πλυντηρίων, που προκάλεσε η πυρκαγιά.Με αυτά τα δεδομένα, η λύση που επιλέχθηκε αρχικά ήταν το αεροπλανοφόρονα καταπλεύσει στη ναυτική βάση της Σούδας , στην Κρήτη, για περισσότερες από μία, σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πηγές, παρότι είχε δημιουργηθεί η εντύπωση πως οι εργασίες αποκατάστασης (όπως καθαρισμός καπνού, έλεγχος συστημάτων κτλ) θα διαρκούσαν το αργότερο μέχρι τις 2 Απριλίου.Μάλιστα, στις αρχές της περασμένης εβδομάδας το αμερικανικό αεροπλανοφόρο κατέπλευσε στη, η οποία από το 2021 διαθέτει αναβαθμισμένες υποδομές συντήρησης, επισκευής και συντήρησης σκαφών, δίνοντας το σήμα για την έναρξη της διαδικασίας αποκατάστασής του. Μόνο που αιφνιδιαστικά τα επόμενα εικοσιτετράωρα έγινε γνωστός ο απόπλους του με προορισμό το, χωρίς να παραγνωρίζεται και το κοινωνικό κλίμα που είχε αρχίσει να διαμορφώνεται σταΛίγα εικοσιτετράωρα μετά την άφιξή τουστην Κρήτη, τουλάχιστον δύο αντιπολεμικές συγκεντρώσεις είχαν προγραμματιστεί στο νησί, με διοργανωτές την επιτροπή ειρήνης, σωματεία και φοιτητικούς συλλόγους από τη μια, ενώ παγκρήτια αντιπολεμική διαδήλωση είχε προγραμματιστεί για χθες, Σάββατο, στην Βάση της Σούδας, με αφορμή την άφιξη του εμβληματικού αεροπλανοφόρου, στο νησί.Την ίδια στιγμή, δεν αποτελεί κοινό μυστικό ότι τυχόν εικόνες από το «πληγωμένο» από την πυρκαγιά αεροπλανοφόρο θα ήταν το τελευταίο που θα ευχόταν να της συμβεί επικοινωνιακά η αμερικανική πολεμική μηχανή, η οποία αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι έχουν πολλαπλασιαστεί τα τεχνικά προβλήματα στο πλέον ιστορικό πολεμικό πλοίο της χώρας.«Η προσέγγιση στο λιμάνι επιτρέπει στο πλοίο να υποβληθεί σε αποτελεσματική αξιολόγηση, επισκευές και ανεφοδιασμό», ανέφερε από πλευράς του το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό. Αν και η πιθανότητα η πυρκαγιά να ξέσπασε από τον αεραγωγό του στεγνωτηρίου φαντάζει εξαιρετικά πιθανή, όπως εξηγούν πηγές με πολύ καλή γνώση των συνθηκών σε μεγάλα πολεμικά πλοία, λόγω ακριβώς της συσσώρευσης χνουδιού, της κακής συντήρησης ή ακόμη και της υπερφόρτωσης, εντούτοις στρατιωτικοί αναλυτές δεν αποκλείουν να έχει επέλθει έναςως προς τη δυνατότητα του υπερσύγχρονου αεροπλανοφόρου USS Gerald R. Ford να επιχειρεί χωρίς παύση για περισσότερες από 272 μέρες. Στη λογική, βέβαια, της διεκδίκησης του ρεκόρ του αεροπλανοφόρου, που έχει θέσει τον πήχη στις 294 μέρες.Στο ενδεχόμενο μιας τέτοιας «κόπωσης», πυκνώνουν και οι πληροφορίες που θέλουν το αεροπλανοφόρονα καλύπτει τη θέση του προς επισκευή Ford κι ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς «ερευνώνται» κατά τους Αμερικανούς επιτελείς των ενόπλων δυνάμεων, αποστροφή που έχει δώσει τις τελευταίες ώρες τροφή ακόμη και σε σενάρια περί σαμποτάζ. Πολύ περισσότερο, όταν οι ζημιές από την πυρκαγιά αποδεικνύονται μεγαλύτερης έκτασης από ό,τι αρχικά είχε εκτιμηθεί, ενώ δεν έχει καταστεί ακόμη σαφές αν και μετά τις μερικές επισκευές, θα παραμείνει τελικά ανεπτυγμένο στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο ή την Μέση Ανατολή, αν δεν καταπλεύσει απευθείας από την Κροατία στις Ηνωμένες Πολιτείες.Πάντως, τα απανωτά «τραύματα» στην επιχειρησιακή δυνατότητα του αεροπλανοφόρου, με τελευταία την εκτεταμένη πυρκαγιά, έχουν προβληματίσει τόσο στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, όσο και διεθνείς αναλυτές, αφού είχε προηγηθεί μόλις ένα μήνα πριν το πρόβλημα των υδραυλικών εγκαταστάσεων στις 650 τουαλέτες του πλοίου. Κρίνοντας, μάλιστα, το γεγονός ότι το αεροπλανοφόρο είναι εν πλω για τους εννέα τελευταίους μήνες συνεχόμενα, αφού μετείχε και στην επιχείρηση στην Καραϊβική εναντίον της Βενεζουέλας, που είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη του ζεύγους Μαδούρο, αφήνει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, όπως και αυτό της δολιοφθοράς. Πιθανότητα που δεν αφορά αναγκαστικά μυστικές επιχειρήσεις του Ιράν ή των συμμάχων του, αλλά και το ίδιο το ηθικό και τα σημάδια burn-out του πληρώματος του Ford.

Υπό αυτό το πρίσμα, «μήπως οι εξαντλημένοι ναύτες έβαλαν φωτιά στο USS Gerald R Ford;» διερωτήθηκε σε σχετικό δημοσίευμά της η εφημερίδα The Telegraph, υποστηρίζοντας πως «υπάρχουν επίσης αναφορές ότι μπορεί να υπήρξε δολιοφθορά - όχι από Ιρανούς μυστικούς πράκτορες, αλλά από μέλη του πληρώματος που είναι δυσαρεστημένα που η τυπική εξάμηνη θητεία τους έχει παραταθεί για την επιχείρηση στον Κόλπο».



Σε μια τέτοια προοπτική, η ύπαρξη αντιπολεμικών συγκεντρώσεων στη Σούδα ταυτόχρονα με την παρουσία του αεροπλανοφόρου στον νησί, θα μπορούσε να περιορίσει σημαντικά τις δυνατότητες μαζικής εξόδου για το πλήρωμά του, στοιχείο που φαίνεται να επέδρασε στην απόφαση των στελεχών του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ να προκρίνουν την μεταφορά του για επισκευές στην Κροατία.



Σε αυτό το σκηνικό, η εκτεταμένη πυρκαγιά στο USS Gerald R Ford, την «ναυαρχίδα» των αεροναυτικών δυνάμεων των ΗΠΑ είχε, την ίδια ώρα, ως αποτέλεσμα να πυροδοτηθούν και πολιτικές αντιδράσεις, με τους Δημοκρατικούς να εξακοντίζουν τα βέλη τους κατά του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.



Συγκεκριμένα, «είμαι ευγνώμων που όλοι οι ναύτες στο USS Gerald R. Ford φέρονται να είναι ασφαλείς και που η σκληρή δουλειά και η εκπαίδευσή τους τους επέτρεψαν να θέσουν υπό έλεγχο αυτή την πυρκαγιά. Αλλά το Ford και το πλήρωμά του έχουν φτάσει στα πρόθυρα της καταστροφής μετά από σχεδόν ένα χρόνο στη θάλασσα και πληρώνουν το τίμημα για τις απερίσκεπτες στρατιωτικές αποφάσεις του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Η αναφερόμενη κλίμακα αυτής της πυρκαγιάς, η οποία έχει πλέον αφήσει εκατοντάδες άτομα χωρίς κρεβάτια εν μέσω αυτής της σχεδόν ιστορικής ανάπτυξης, είναι εξαιρετικά ανησυχητική» τόνισε σε δήλωσή του ο Αμερικανός γερουσιαστής των Δημοκρατικών στη Βιρτζίνια και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Πληροφοριών της Γερουσίας , Μαρκ Ρ. Γουόρνερ.



Στην ίδια κατεύθυνση,«οι ναύτες μας κάνουν τη δουλειά τους. Ο πρόεδρος πρέπει να αρχίσει να κάνει τη δική του: να βάζει την ασφάλεια, την ετοιμότητα και την αξιοπρέπειά τους πάνω από τις παρορμητικές του αποφάσεις», κατέληξε ο Γουόρνερ, όταν το κλίμα έχει βαρύνει εξαιρετικά στο Κογκρέσο αναφορικά με την εξέλιξη των επιχειρήσεων στο Ιράν, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να έχει να αντιμετωπίσει τυχόν εσωκομματικές συνέπειες του Νόμου περί Πολεμικών Εξουσιών, ο οποίος περιορίζει τις στρατιωτικές εχθροπραξίες σε 60 ημέρες, εκτός αν αποφανθεί σχετικά υπέρ αυτών το Κογκρέσο.