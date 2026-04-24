Σε συναγερμό οι Χούθι μετά την άφιξη του Gerald R. Ford στην Ερυθρά Θάλασσα: Οχυρώνονται και απειλούν με νέα κλιμάκωση
Ανησυχία για νέα κλιμάκωση μετά την ανάπτυξη του αμερικανικού αεροπλανοφόρου - Προειδοποιήσεις ότι η περιοχή μπορεί να μετατραπεί σε «ζώνη κινδύνου»
Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι δυνάμεις των Χούθι στην Υεμένη, παρακολουθώντας στενά τις κινήσεις των ΗΠΑ στην Ερυθρά Θάλασσα και προετοιμαζόμενες για ενδεχόμενη στρατιωτική κλιμάκωση, τόσο με την Ουάσινγκτον όσο και με το Ισραήλ, σύμφωνα με δημοσίευμα της λιβανέζικης εφημερίδας Al-Akhbar, που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ.
Όπως αναφέρεται, η ανάπτυξη του αεροπλανοφόρου USS Gerald R. Ford και δύο αντιτορπιλικών στην περιοχή έχει εντείνει τις εκτιμήσεις για νέο γύρο ναυτικών συγκρούσεων κοντά στην Υεμένη. Οι Χούθι εκλαμβάνουν την αμερικανική στρατιωτική παρουσία ως άμεση απειλή τόσο για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας όσο και για την εθνική ασφάλεια της χώρας.
Σε τηλεοπτική ομιλία του, ο ηγέτης των Χούθι, Αμπντούλ-Μαλίκ αλ-Χούθι, επιβεβαίωσε ότι οι δυνάμεις του εξετάζουν το ενδεχόμενο κλιμάκωσης «εάν ο εχθρός κλιμακώσει ξανά». Τόνισε τη σημασία της ενότητας απέναντι σε αυτό που χαρακτήρισε «αμερικανοϊσραηλινό σχέδιο» στην περιοχή και υπογράμμισε ότι η Σαναά «δεν θα παραμείνει ουδέτερη», δηλώνοντας ευθυγράμμιση με το Ιράν και τον λεγόμενο «άξονα της αντίστασης».
Η ίδια πηγή ανέφερε ότι ενδέχεται να υπάρξει νέο κύμα επιθέσεων κατά αμερικανικών αεροπλανοφόρων και συνοδευτικών πολεμικών πλοίων τόσο στην Ερυθρά όσο και στην Αραβική Θάλασσα, προειδοποιώντας ότι οι περιοχές αυτές, καθώς και ο Ινδικός Ωκεανός, μπορεί να εξελιχθούν σε «ζώνες κινδύνου» για τις αμερικανικές δυνάμεις.
Σύμφωνα με στρατιωτικό αναλυτή, που συνδέεται με το υπουργείο Άμυνας της Υεμένης στη Σαναά, οι κινήσεις του αμερικανικού ναυτικού παρακολουθούνται στενά και οι δυνάμεις της Υεμένης διατηρούν το δικαίωμα να στείλουν νέα «μηνύματα» χωρίς προειδοποίηση. Ο ίδιος υποστήριξε ότι το USS Gerald R. Ford θα μπορούσε να αποτελέσει ξανά στόχο, εκτιμώντας ότι τα αεροπλανοφόρα «δεν αποτελούν πλέον το απόλυτο σύμβολο ισχύος των ΗΠΑ, αλλά ευάλωτους στόχους».
Παράλληλα, ερμήνευσε την επιστροφή του αεροπλανοφόρου στην περιοχή ως ένδειξη ανησυχίας της Ουάσιγκτον για τον ρόλο που ενδέχεται να διαδραματίσει η Υεμένη σε μια νέα φάση κλιμάκωσης, ακόμη και με πιθανό κλείσιμο των Στενών Μπαμπ ελ-Μαντέμπ.
Την ίδια στιγμή, ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες που κυκλοφόρησαν στη Σαναά τις προηγούμενες μέρες κάνουν λόγο για ναυτικές συγκρούσεις μεταξύ της ομάδας κρούσης του USS Gerald R. Ford και δυνάμεων της Υεμένης, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από καμία πλευρά.
Στο επίκεντρο η άφιξη του Gerald R. Ford στην Ερυθρά ΘάλασσαΑπαντώντας σε ανακοίνωση της αμερικανικής Κεντρικής Διοίκησης (CENTCOM) για την επανατοποθέτηση του USS Gerald R. Ford στην Ερυθρά Θάλασσα, συνοδευόμενη από εικόνες προετοιμασίας βομβών, στρατιωτική πηγή στη Σαναά δήλωσε στην Al-Akhbar ότι «η επίδειξη ισχύος των ΗΠΑ δεν θα διαρκέσει πολύ».
