Η Washington Post αναλύει οπτικό υλικό από τη νύχτα της επίθεσης στον Τραμπ: Δεν υπάρχει ένδειξη ότι ο Άλεν πυροβόλησε τους μυστικούς πράκτορες

Φωτογραφία: Washington Post







Τη στιγμή που ο Κόουλ Τόμας Άλεν σηκώνει το κυνηγετικό του όπλο προς την κατεύθυνση αξιωματικού της Μυστικής Υπηρεσίας, ο οποίος στη συνέχεια τον πυροβόλησε, καταγράφει βίντεο υψηλής ανάλυσης που εξέτασε η Washington Post Η κάμερα βρισκόταν πάνω από το σημείο ελέγχου ασφαλείας έξω από το δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου το περασμένο Σάββατο.Το πλάνο έχει διάρκειααπό τη στιγμή που ο Άλεν ξεπήδησε από μια πόρτα τρέχοντας όσο πιο γρήγορα μπορούσε μιαμέχρι τη στιγμή που βγήκε από το οπτικό πεδίο της κάμερας.Αμέσως ο 31χρονος μετά έπεσε στο δάπεδο στην κορυφή μιας σκάλας που οδηγούσε στην αίθουσα δεξιώσεων του Washington Hilton, όπου ο Τραμπ καθόταν κοντά στον αντιπρόεδρο Βανς και σε πολλά μέλη του υπουργικού του Συμβουλίου.Το βίντεο, που είναι σε υψηλότερη ανάλυση από τα πλάνα της κάμερας ασφαλείας που δημοσίευσε ο πρόεδρος Τραμπ το ίδιο βράδυ,Η εφημερίδα σημειώνει ότι, αν και οι Αρχές τον έχουν κατηγορήσει ότι πυροβόλησε μέσα στην αίθουσα, όπως συνέβη το περιστατικό. Ειδικότερα, στο βίντεοπριν ο 31χρονος Άλεν βγει από το πλάνο.Αντίθετα, δείχνει ότι ο αστυνομικός έβγαλε το όπλο του μέσα σε δύο δευτερόλεπτα από την εμφάνιση του Άλεν. Ο αστυνομικός φαίνεται να πυροβολεί τέσσερις φορές τον Άλεν — τρεις από αυτές τις βολές φαίνεται να κατευθύνονται προς την κατεύθυνση άλλων μελών του προσωπικού ασφαλείας, καθώς ο Άλεν έτρεχε δίπλα τους.Οι Αρχές ανέφεραν στα δικόγραφα ότι οι πράκτορεςκαθώς ο Άλεν έτρεχε μέσα από το σημείο ελέγχου ασφαλείας κρατώντας καραμπίνα.Ένας αξιωματικός της Μυστικής Υπηρεσίας χτυπήθηκε από σφαίρα στο στήθος, αλλά διασώθηκε τραυματισμένος χάρη στο αλεξίσφαιρο γιλέκο. Ο ίδιος τράβηξε το υπηρεσιακό όπλο του και πυροβόλησε τον Άλεν «πολλές φορές».Υπενθυμίζεται ότι ο Άλεν κατηγορείται ότι σκόπευε να δολοφονήσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ όπως και για πυροβολισμό κατά τη διάρκεια βίαιου εγκλήματος. Κατά το περιστατικό ο Άλεν δεν τραυματίστηκε.

Η Μυστική Υπηρεσία δεν σχολίασε την έρευνα της αμερικανικής εφημερίδας, περιορίστηκε πάντως να επισημάνει ότι οι μέθοδοί της είναι πολύ καλά δοκιμασμένες.



Τη Δευτέρα ο γενικός εισαγγελέας Τοντ Μπλανς είχε πει ότι βρέθηκε κάλυκας στο όπλο του δράστη, για να προσθέσει ότι οι ερευνητές πιστεύουν ότι υπήρξε πυροβολισμός. Ωστόσο, δεν θέλησε να εξηγήσει από πού προήλθε η σφαίρα που χτύπησε τον πράκτορα.



Τι δείχνει το οπτικό υλικό Λίγο μετά τις 8:30 μ.μ., ο Άλεν βγήκε από μια πλαϊνή πόρτα και έτρεξε προς το σημείο ελέγχου ασφαλείας, με το κυνηγετικό του όπλο στραμμένο προς το έδαφος, όπως δείχνει το βίντεο που εξέτασε η εφημερίδα.



Φαίνονται τουλάχιστον εννέα μέλη του προσωπικού ασφαλείας. Δύο από αυτούς αποσυναρμολογούν μια μαγνητική πύλη, η οποία βρίσκεται πεσμένη στο έδαφος, ενώ άλλοι ακουμπούν σε τοίχο. Οι περισσότεροι φαίνεται να μην αντιλαμβάνονται την προσέγγιση του Άλεν. Μόνο ένας αξιωματικός της Μυστικής Υπηρεσίας φαίνεται να αντιδρά καθώς ο Άλεν πλησιάζει το σημείο ελέγχου.



Ο αξιωματικός απλώνει το χέρι για να πιάσει το όπλο του καθώς ο Άλεν πλησιάζει μια μαγνητική πύλη. Σηκώνουν τα όπλα τους σχεδόν ταυτόχρονα, αλλά το βίντεο δείχνει ξεκάθαρα μόνο ότι ο αξιωματικός πυροβολεί. Ο αξιωματικός δεν φαίνεται να αντιδρά, ούτε σε κανένα άλλο σημείο του βίντεο, με τρόπο που να υποδηλώνει ότι έχει χτυπηθεί από σφαίρα.



Στο βίντεο, φαίνονται τέσσερις λάμψεις από την κάννη του πιστολιού του αξιωματικού πριν αυτός βγει από το κάδρο. Καθώς ο αξιωματικός ρίχνει την τέταρτη βολή, ο δράστης βγαίνει από το οπτικό πεδίο της κάμερας.