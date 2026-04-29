Κομισιόν: Η Ευρώπη χάνει περίπου 500 εκατ. ευρώ τη μέρα λόγω του πολέμου, λέει η Φον ντερ Λάιεν

Το παρατεταμένο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ έχει οδηγήσει σε αύξηση των τιμών της ενέργειας παγκοσμίως, είπε η πρόεδρος της Κομισιόν και κάλεσε την Ευρώπη να επιταχύνει τη μετάβασή της μακριά από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα και να ενισχύσει την ηλεκτροκίνηση