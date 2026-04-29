Wall Street Journal: Ο Τραμπ επιλέγει τον παρατεταμένο ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν
Εντολή στους συνεργάτες του να προετοιμαστούν για έναν παρατεταμένο ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν εμφανίζεται να έχει δώσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα στόχος του Αμερικανού προέδρου είναι τα οικονομικά του καθεστώτος της Τεχεράνης σε μια υψηλού ρίσκου προσπάθεια να το αναγκάσει να υποχωρήσει στο ζήτημα των πυρηνικών —κάτι που η Τεχεράνη αρνείται εδώ και καιρό.
«Σε πρόσφατες συναντήσεις, συμπεριλαμβανομένης μιας συζήτησης τη Δευτέρα στην Αίθουσα Καταστάσεων (Situation Room), ο Τραμπ επέλεξε να συνεχίσει να πιέζει την οικονομία του Ιράν και τις εξαγωγές πετρελαίου του, εμποδίζοντας τη ναυσιπλοΐα προς και από τα λιμάνια του. Εκτίμησε ότι οι άλλες επιλογές του—να ξαναρχίσει τους βομβαρδισμούς ή να αποσυρθεί από τη σύγκρουση—ενείχαν μεγαλύτερο ρίσκο από τη διατήρηση του αποκλεισμού, σύμφωνα με αξιωματούχους.
Ωστόσο, η συνέχιση του αποκλεισμού παρατείνει επίσης μια σύγκρουση που έχει αυξήσει τις τιμές των καυσίμων, έχει πλήξει τα ποσοστά αποδοχής του Τραμπ και έχει επιδεινώσει τις προοπτικές των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές. Έχει επίσης οδηγήσει στον χαμηλότερο αριθμό διελεύσεων από τα Στενά του Ορμούζ από την αρχή του πολέμου» αναφέρει η WSJ.
Τη Δευτέρα, ο Τραμπ είπε στους συνεργάτες του ότι η πρόταση του Ιράν για επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και αναβολή των συνομιλιών σχετικά με τα πυρηνικά για την τελική φάση αποδείκνυε ότι η Τεχεράνη δεν διαπραγματεύεται με καλή πίστη, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.
Προς το παρόν, ο Τραμπ φαίνεται άνετος με έναν αορίστου διάρκειας ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν, τον οποίο χαρακτήρισε την Τρίτη στο Truth Social ως κάτι που οδηγεί το Ιράν σε «κατάσταση κατάρρευσης». Ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι ο αποκλεισμός πλήττει αποδεδειγμένα την οικονομία του Ιράν—το οποίο δυσκολεύεται να αποθηκεύσει το αδιάθετο πετρέλαιό του—και προκάλεσε νέα προσέγγιση του καθεστώτος προς την Ουάσινγκτον.
Σε κάθε περίπτωση η απόφαση του Τραμπ αντιπροσωπεύει μια νέα φάση του πολέμου και αναδεικνύει το γεγονός ότι ο πρόεδρος, που επιδιώκει πάντα μια γρήγορη νίκη που μπορεί να την «πουλήσει», δεν διαθέτει μια εύκολη λύση.
Αξιωματούχοι αναφέρουν ότι ο Τραμπ δεν είναι διατεθειμένος να εγκαταλείψει την απαίτηση το Ιράν να δεσμευτεί, τουλάχιστον, να αναστείλει τον εμπλουτισμό ουρανίου για 20 χρόνια και να αποδεχτεί περιορισμούς και μετά από αυτό.
Καθώς ο αποκλεισμός πιέζει, το Ιράν ενδέχεται να επιχειρήσει να αναγκάσει την Ουάσινγκτον να επιλέξει μεταξύ κλιμάκωσης της σύγκρουσης ή υποχώρησης και επίτευξης συμφωνίας. Θα μπορούσε να επαναλάβει επιθέσεις κατά της περιφερειακής ενεργειακής παραγωγής ή να στοχεύσει αμερικανικά πολεμικά πλοία καθώς παρά την καταστροφή του συμβατικού ναυτικού του εξακολουθεί να μπορεί να προκαλέσει εντάσεις με τις αμερικανικές δυνάμεις.
