Τουλάχιστον 14 νεκροί σε συντριβή μικρού αεροσκάφους στο Νότιο Σουδάν
Ένα μικρό αεροσκάφος συνετρίβη σήμερα στα νοτιοδυτικά της Τζούμπα, της πρωτεύουσας του Νότιου Σουδάν, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και οι 14 επιβαίνοντες, ανακοίνωσε η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας της χώρας.

Η επικοινωνία με το αεροσκάφος, ένα Cessna 208 Caravan της εταιρείας CityLink Aviation, διακόπηκε ενώ εκτελούσε το δρομολόγιο από το Γέι προς το Διεθνές Αεροδρόμιο της Τζούμπα.

Το αεροσκάφος απογειώθηκε στις 9.15, τοπική ώρα και ο πύργος ελέγχου έχασε την επαφή μαζί του περίπου μισή ώρα αργότερα, στις 9.43. Στο αεροσκάφος επέβαιναν ο πιλότος και 13 επιβάτες, εκ των οποίων δύο ήταν Κενυάτες και οι υπόλοιποι Νοτιοσουδανοί.

Με βάση τα πρώτα στοιχεία των ερευνών, το δυστύχημα ενδέχεται να οφείλεται στις κακές καιρικές συνθήκες και τη χαμηλή ορατότητα.

