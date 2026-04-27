Συνελήφθησαν 22 Βουδιστές μοναχοί στη Σρι Λάνκα για μεταφορά 110 κιλών ισχυρού είδους κάνναβης
Η ποσότητα της κάνναβης είχε, σύμφωνα με τις αρχές, τοποθετηθεί ανάμεσα σε σχολικά είδη και γλυκά
Συνολικά 22 μοναχοί συνελήφθησαν στη Σρι Λάνκα, όταν τελωνειακοί υπάλληλοι εντόπισαν 110 κιλά κάνναβης στις αποσκευές τους κατά την άφιξή τους στο διεθνές αεροδρόμιο της πρωτεύουσας Κολόμπο, σύμφωνα με το BBC.
Όπως αναφέρουν οι αρχές, κάθε μοναχός μετέφερε περίπου 5 κιλά της ισχυρής ποικιλίας “Kush”, η οποία ήταν προσεκτικά κρυμμένη μέσα σε ειδικά διαμορφωμένα «ψεύτικα τοιχώματα» στις βαλίτσες.
Οι μοναχοί, οι περισσότεροι εκ των οποίων είναι φοιτητές, επέστρεφαν από ένα τετραήμερο ταξίδι στην Ταϊλάνδη, το οποίο –σύμφωνα με την αστυνομία– είχε καλυφθεί οικονομικά από άγνωστο μέχρι στιγμής χορηγό.
Οι αρχές έχουν συλλάβει και έναν ακόμη μοναχό, ο οποίος φέρεται να οργάνωσε το ταξίδι αλλά δεν συμμετείχε σε αυτό, και εντοπίστηκε αργότερα σε προάστιο της Κολόμπο.
Σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας, ο φερόμενος ως διοργανωτής είχε πείσει τους υπόλοιπους ότι τα αντικείμενα που μετέφεραν αποτελούσαν «δωρεά» και ότι θα παραλαμβάνονταν από βαν μετά την άφιξη.
Οι αρχές διερευνούν πλέον το ενδεχόμενο οι μοναχοί να μην γνώριζαν το πραγματικό περιεχόμενο των αποσκευών τους, ενώ εξετάζονται τα κινητά τους τηλέφωνα. Σε αυτά, σύμφωνα με τη Δίωξη Ναρκωτικών, βρέθηκαν φωτογραφίες και βίντεο από το ταξίδι στην Ταϊλάνδη, όπου εμφανίζονται να κάνουν τουριστικές δραστηριότητες φορώντας καθημερινά ρούχα.
Σε ορισμένα από τα υλικά αυτά, καταγράφονται στιγμές χαλάρωσης, με τους μοναχούς να εμφανίζονται να ξεκουράζονται ή να καπνίζουν, ενώ οι ρόμπες τους είναι χαλαρά δεμένες.
Η ποσότητα της κάνναβης είχε, σύμφωνα με τις αρχές, τοποθετηθεί ανάμεσα σε σχολικά είδη και γλυκά, στοιχείο που ενισχύει την εκτίμηση ότι υπήρχε οργανωμένο σχέδιο απόκρυψης.
Οι 22 μοναχοί οδηγήθηκαν ενώπιον δικαστηρίου την Κυριακή και τέθηκαν υπό κράτηση για επτά ημέρες, προκειμένου να συνεχιστεί η ανάκριση. Σύμφωνα με τις αρχές, πρόκειται για την πρώτη καταγεγραμμένη υπόθεση στη χώρα όπου τόσο μεγάλος αριθμός μοναχών εμπλέκεται σε υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών μέσω αεροδρομίου.
Negombo Magistrate’s Court has ordered the 7-day detention of 22 Buddhist monks arrested at Bandaranaike International Airport BIA with over 110 kg of Kush cannabis and hashish. The suspects were remanded for questioning after being produced in court. https://t.co/3lACvRZIPU— Sri Lanka Tweet 🇱🇰 (@SriLankaTweet) April 27, 2026
For the FIRST TIME in the history of Katunayake Airport !— Mohamed Fazlin Saldin (@fazlin49) April 26, 2026
22 Sri Lankan Buddhist monks arrested at Katunayake Airport with drugs worth over Rs. 110 crore - "We condemn the incident! Will take steps to expel them from the Sasana," say Mahanayaka Theros of the Three Chapters pic.twitter.com/e4JoauL2Yg
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα