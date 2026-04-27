Ο ισραηλινός στρατός δηλώνει ότι βομβαρδίζει θέσεις της Χεζμπολάχ στην κοιλάδα Μπεκάα του Λιβάνου
Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι ξεκίνησε να βομβαρδίζει θέσεις της Χεζμπολάχ στην κοιλάδα Μπεκάα του Λιβάνου.

«Ο ισραηλινός στρατός άρχισε να βομβαρδίζει θέσεις υποδομών της Χεζμπολάχ στην κοιλάδα Μπεκάα και σε άλλες περιοχές του νότιου Λιβάνου», υπογραμμίζει η ανακοίνωση.

Η εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ έχει τεθεί σε ισχύ από τις 17 Απριλίου.



Σύμφωνα με τους όρους της εκεχειρίας, η οποία πρόσφατα παρατάθηκε, το Ισραήλ διατηρεί το δικαίωμα να απαντά σε «επιθέσεις που σχεδιάζονται, επίκεινται ή συνεχίζονται» και διεξάγει σχεδόν καθημερινά πλήγματα κατά στόχων της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο.

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε χθες ότι θα συνεχίσει να απαντά στις «παραβιάσεις» της εκεχειρίας από το Ισραήλ, απορρίπτοντας τις κατηγορίες του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, σύμφωνα με τις οποίες η σιιτική οργάνωση θέτει σε κίνδυνο την κατάπαυση του πυρός.
Thema Insights

45 χρόνια ΜΕΓΑ: Όταν η προσωπική υγιεινή γίνεται κοινωνική πράξη ευθύνης

Κάποια πράγματα τα θεωρούμε δεδομένα. Ένα προϊόν προσωπικής υγιεινής, μια μικρή πράξη φροντίδας, μια συνήθεια που επαναλαμβάνεται. Πίσω από αυτές τις στιγμές, υπάρχουν επιλογές που καθορίζουν το πώς μια εταιρεία βλέπει τον ρόλο της. Και για τη ΜΕΓΑ, η φροντίδα δεν σταματά στο προϊόν, συνεχίζεται όπου υπάρχει ανάγκη.

