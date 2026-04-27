Ο ισραηλινός στρατός δηλώνει ότι βομβαρδίζει θέσεις της Χεζμπολάχ στην κοιλάδα Μπεκάα του Λιβάνου
Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε χθες ότι θα συνεχίσει να απαντά στις «παραβιάσεις» της εκεχειρίας από το Ισραήλ, απορρίπτοντας τις κατηγορίες του Νετανιάχου, σύμφωνα με τις οποίες η σιτική οργάνωση θέτει σε κίνδυνο την κατάπαυση του πυρός
Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι ξεκίνησε να βομβαρδίζει θέσεις της Χεζμπολάχ στην κοιλάδα Μπεκάα του Λιβάνου.
«Ο ισραηλινός στρατός άρχισε να βομβαρδίζει θέσεις υποδομών της Χεζμπολάχ στην κοιλάδα Μπεκάα και σε άλλες περιοχές του νότιου Λιβάνου», υπογραμμίζει η ανακοίνωση.
Η εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ έχει τεθεί σε ισχύ από τις 17 Απριλίου.
Σύμφωνα με τους όρους της εκεχειρίας, η οποία πρόσφατα παρατάθηκε, το Ισραήλ διατηρεί το δικαίωμα να απαντά σε «επιθέσεις που σχεδιάζονται, επίκεινται ή συνεχίζονται» και διεξάγει σχεδόν καθημερινά πλήγματα κατά στόχων της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο.
Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε χθες ότι θα συνεχίσει να απαντά στις «παραβιάσεις» της εκεχειρίας από το Ισραήλ, απορρίπτοντας τις κατηγορίες του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, σύμφωνα με τις οποίες η σιιτική οργάνωση θέτει σε κίνδυνο την κατάπαυση του πυρός.
The Israeli army announced it has begun striking Hezbollah positions in the Bekaa Valley and other areas in southern Lebanon, despite the ceasefire that came into effect at the beginning of the month.— Brown Land (@brownlandnews) April 27, 2026
In a brief statement, it said the strikes are targeting “Hezbollah… pic.twitter.com/weRGZIq4CH
