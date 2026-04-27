Ο ρωσικός λαός απάντησε με ενότητα στις επιθέσεις κατά της χώρας, λέει ο Πούτιν
Τη σταθερότητα και την ανθεκτικότητα του ρωσικού πολιτικού συστήματος υπογράμμισε ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, επισημαίνοντας ότι όλοι οι θεσμοί εξουσίας, σε όλα τα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένου του κοινοβουλίου, απέδειξαν την ισχύ και την κυριαρχία τους, καθώς και την ετοιμότητά τους να υπερασπιστούν τα ζωτικά συμφέροντα της χώρας.

Κατά την ομιλία του στο Συμβούλιο Νομοθετών της Ομοσπονδιακής Συνέλευσης, ανέφερε ότι απέναντι στις πιέσεις, τις απειλές και τις επιθετικές ενέργειες κατά της Ρωσίας, η κοινωνία αντέδρασε με ενότητα και αποφασιστικότητα. Παράλληλα, όπως σημείωσε, το κράτος ανταποκρίθηκε με ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων, μεταξύ άλλων και σε νομοθετικό επίπεδο.

Ο Ρώσος πρόεδρος εξέφρασε επίσης την ευγνωμοσύνη του προς τους βουλευτές της Κρατικής Δούμας, τα μέλη του Συμβουλίου της Ομοσπονδίας και τους περιφερειακούς κοινοβουλευτικούς για τη δραστήρια πολιτική τους στάση και το υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού που επέδειξαν.

Αναφερόμενος στο πολυκομματικό σύστημα, ο Πούτιν σημείωσε ότι όσοι το θεωρούν αδύναμο σημείο της Ρωσίας κάνουν λάθος. «Αν κάποιοι πίστευαν ότι η πολυκομματική δημοκρατία, με τις διαφορετικές απόψεις, προσεγγίσεις και τον ανταγωνισμό, αποτελεί ευάλωτο σημείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διχαστεί ή να αποσταθεροποιηθεί η κοινωνία, τότε κάνουν λάθος, γιατί δεν κατανοούν τη Ρωσία και τον λαό της», δήλωσε.

Καταλήγοντας, υπογράμμισε ότι η αγάπη για την πατρίδα και η διάθεση υπεράσπισής της αποτελούν ύψιστες αξίες.
