Άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και μετάθεση των πυρηνικών συνομιλιών, προτείνει το Ιράν για το άμεσο τέλος του πολέμου
Η Τεχεράνη επιχειρεί να παρακάμψει το αδιέξοδο για τον εμπλουτισμό ουρανίου, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει τη διατήρηση του ναυτικού αποκλεισμού - Στη Μόσχα σήμερα ο Αραγτσί
Πρόταση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες για επανέναρξη της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ και τερματισμό του πολέμου υπέβαλε το Ιράν, μεταθέτοντας τις διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά σε μεταγενέστερο στάδιο, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο και δύο πηγές με γνώση των επαφών, που επικαλείται το Axios.
Η διπλωματική διαδικασία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης παραμένει σε αδιέξοδο, ενώ στο εσωτερικό της ιρανικής ηγεσίας καταγράφονται διαφωνίες ως προς το εύρος των παραχωρήσεων που μπορούν να γίνουν στο πυρηνικό πρόγραμμα. Η νέα πρόταση της Τεχεράνης επιδιώκει να παρακάμψει αυτό το σημείο τριβής, ανοίγοντας τον δρόμο για ταχύτερη συμφωνία μέσω της εστίασης στην άρση του αποκλεισμού και την αποκλιμάκωση της σύγκρουσης.
Ωστόσο, η άρση του ναυτικού αποκλεισμού και ο τερματισμός των εχθροπραξιών θα μπορούσαν να περιορίσουν τα διαπραγματευτικά περιθώρια του Ντόναλντ Τραμπ σε μελλοντικές συνομιλίες, ιδίως όσον αφορά την απομάκρυνση των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν και την αναστολή του εμπλουτισμού – δύο βασικούς στόχους της αμερικανικής στρατηγικής.
Σύμφωνα με τρεις Αμερικανούς αξιωματούχους, ο Τραμπ αναμένεται να συγκαλέσει σύσκεψη στο Situation Room με την ομάδα εθνικής ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής, προκειμένου να αξιολογηθεί η κατάσταση και τα επόμενα βήματα. Πηγή με γνώση των διεργασιών ανέφερε ότι στο επίκεντρο θα βρεθεί το αδιέξοδο των διαπραγματεύσεων και οι πιθανές επιλογές.
Σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι επιθυμεί τη συνέχιση του ναυτικού αποκλεισμού που περιορίζει τις εξαγωγές πετρελαίου του Ιράν, εκτιμώντας ότι η πίεση αυτή θα μπορούσε να οδηγήσει την Τεχεράνη σε υποχωρήσεις τις επόμενες εβδομάδες. «Όταν έχεις τεράστιες ποσότητες πετρελαίου που ρέουν στο σύστημά σου και για οποιονδήποτε λόγο αυτή η ροή σταματήσει, επειδή δεν μπορείς να το διοχετεύσεις σε δεξαμενές ή πλοία, τότε το σύστημα εκρήγνυται από μέσα. Λένε ότι έχουν μόλις τρεις ημέρες πριν συμβεί αυτό», δήλωσε.
Η κρίση στις συνομιλίες επιδεινώθηκε το Σαββατοκύριακο, μετά την επίσκεψη του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί στο Πακιστάν, η οποία ολοκληρώθηκε χωρίς ουσιαστική πρόοδο. Ο Λευκός Οίκος είχε ανακοινώσει ότι οι απεσταλμένοι του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, θα συναντούσαν τον Αραγτσί στο Ισλαμαμπάντ, ωστόσο η ιρανική πλευρά δεν επιβεβαίωσε τη συνάντηση, με τον Αμερικανό πρόεδρο να δηλώνει ότι η στάση της Τεχεράνης τον οδήγησε στην ακύρωση της αποστολής. «Δεν έχει νόημα να τους στείλουμε σε πτήση 18 ωρών υπό τις παρούσες συνθήκες. Μπορούμε να το κάνουμε εξίσου καλά τηλεφωνικά. Οι Ιρανοί μπορούν να μας καλέσουν αν θέλουν», ανέφερε.
Την Κυριακή, ο Αραγτσί είχε επαφές στη Μουσκάτ με αξιωματούχους του Ομάν, με βασικό θέμα το Στενό του Ορμούζ, ενώ επέστρεψε στο Ισλαμαμπάντ για νέο γύρο συνομιλιών. Τη Δευτέρα έφτασε στη Μόσχα για συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ.
Η νέα πρόταση, που διαβιβάστηκε στην Ουάσιγκτον μέσω πακιστανών μεσολαβητών, επικεντρώνεται στην επίλυση της κρίσης γύρω από τα Στενά του Ορμούζ και τον αμερικανικό αποκλεισμό. Προβλέπει είτε μακροχρόνια παράταση της εκεχειρίας είτε συμφωνία για οριστικό τερματισμό του πολέμου, με τις πυρηνικές διαπραγματεύσεις να ξεκινούν σε επόμενο στάδιο, αφού αποκατασταθεί η ναυσιπλοΐα και αρθεί ο αποκλεισμός.
Ο Λευκός Οίκος έχει λάβει την πρόταση, χωρίς να είναι σαφές αν προτίθεται να την εξετάσει. «Πρόκειται για ευαίσθητες διπλωματικές συζητήσεις και οι ΗΠΑ δεν διαπραγματεύονται μέσω του Τύπου. Όπως έχει δηλώσει ο πρόεδρος, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν το πάνω χέρι και θα προχωρήσουν μόνο σε συμφωνία που εξυπηρετεί τα συμφέροντα των Αμερικανών πολιτών, χωρίς ποτέ να επιτρέψουν στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο», ανέφερε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Ολίβια Γουέιλς.
Εκπρόσωποι του πακιστανικού στρατού και του υπουργείου Εξωτερικών της χώρας αρνήθηκαν να σχολιάσουν.
Δεν υπάρχει ενιαία γραμμή στην ιρανική ηγεσίαΣτο παρασκήνιο, ο Ιρανός υπουργός έθεσε το σχέδιο παράκαμψης του πυρηνικού ζητήματος κατά τις επαφές του στο Πακιστάν. Σύμφωνα με πηγές, κατέστησε σαφές στους μεσολαβητές από το Πακιστάν, την Αίγυπτο, την Τουρκία και το Κατάρ ότι δεν υπάρχει ενιαία γραμμή στην ιρανική ηγεσία ως προς την ανταπόκριση στις αμερικανικές απαιτήσεις. Οι ΗΠΑ ζητούν από το Ιράν να αναστείλει τον εμπλουτισμό ουρανίου για τουλάχιστον μία δεκαετία και να απομακρύνει τα αποθέματα εμπλουτισμένου υλικού από τη χώρα.
